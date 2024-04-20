Несколько областей РФ подверглись атакам дронов

В Минобороны России заявили об уничтожении дронов в небе над Белгородской, Брянской и Калужской областями. Также сообщается о сбитии над Московской и Тульской областями воздушных шаров ВСУ.

В Минобороны России в субботу, 20 апреля, заявили об уничтожении двух украинских дронов самолетного типа в небе над Брянской областью - по данным ведомства, это произошло около 23.30 по московскому времени. Ранее брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об уничтожении в области трех БПЛА и о том, что пострадавших и разрушений в регионе в результате атаки не было.

Над Белгородской областью, по утверждению МО РФ, российские средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа около 21:50 мск.

В Жуковском районе Калужской области около 19:30 мск было сбито несколько беспилотников, заявил глава региона Владислав Шапша. Каких-либо подробностей произошедшего он не привел. При этом в аэропорту Калуги из-за угрозы атак БПЛА был введен план "Ковер": один прибывавший рейс был перенаправлен в московский аэропорт Внуково, вылет другого отложили на 25 минут. После этого воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме, сообщила Росавиация.

Минобороны РФ также отчиталось об уничтожении около 19.00 мск над Московской и Тульской областями двух малоразмерных воздушных шаров. В ведомстве указали, что эти летательные аппараты предназначались "для атаки по российским объектам".

Ночной налет дронов на Россию

Ранее российские военные заявляли, что в ночь на 20 апреля ПВО уничтожила или перехватила 50 БПЛА над восемью регионами РФ. По этим данным, 26 дронов были сбиты над Белгородской областью, 10 - над Брянской, восемь - над Курской, два - над Тульской и по одному - над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели двух человек в результате атаки беспилотников.

По данным источников украинских СМИ в спецслужбах, эта масштабная атака была совместной операцией СБУ, ГУР и ССО ВСУ.Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского военно-промышленного комплекса.

РФ накануне ударила по Одессе и Сумам

Накануне, 19 апреля, Россия нанесла ракетный удар по порту Южный под Одессой. В результате была уничтожена агропродукция, предназначенную на экспорт в страны Азии и Африки, сообщили в Киеве. Там добавили, что за время полномасштабной войны это уже 39-я атака России на объекты портовой инфраструктуры Одесской области. В результате этих атак были повреждены и частично уничтожены 215 объектов, пострадали 26 гражданских лиц.

В тот же вечер 19 апреля РФ ударила ракетами, кроме того, по гражданской инфраструктуре в Сумах. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в Сумской областной военной администрации.