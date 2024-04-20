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Дроны поразили электроподстанции и склад горючего в России

Жан Рофе
20 апреля 2024 г.

По данным источников украинских СМИ в спецслужбах, атака дронов в восьми регионах РФ - совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК.

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Клубы дыма после атаки дронов на НПЗ в Рязани, 13 марта 2024 года
После атаки дронов на НПЗ в Рязани (фото из архива)Фото: Video Obtained By Reuters/via REUTERS

Масштабная атака беспилотников в восьми областях России в ночь на субботу, 20 апреля, была совместной операцией Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на собеседников в спецслужбах.

Целью операции была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского военно-промышленного комплекса, утверждают источники, подчеркивая, что после атаки в некоторых районах возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Отмечается, что поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, там вспыхнули пожары.

Минобороны РФ объявило о 50 сбитых украинских дронах

Министерство обороны России заявило, что ночью военным удалось сбить 50 украинских беспилотников в восьми регионах. В частности, 26 дронов "были уничтожены и перехвачены" дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, 10 - над Брянской областью, восемь - над Курской областью, два - над Тульской областью и по одному - над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

По информации местных властей, в Белгородской области в результате атаки дронов погибли два человека. В Смоленской области, как сообщалось, загорелась емкость с горюче-смазочными материалами, а в Брянской и Калужской областях повреждены энергообъекты, что соответствует данным источников в украинских спецслужбах.

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