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Приграничные области России атаковали дроны, есть погибшие

Олег Соколенко
20 апреля 2024 г.

Два человека погибли в Белгородской области в результата сброса взрывных устройств с дронов, заявил губернатор региона, обвинив в ударе ВСУ. Об атаках БПЛА сообщили еще в нескольких приграничных областях РФ.

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Щит возле шоссе, указывающий направление на Белгород
Белгородская область и дргугие приграничные регионы РФ подверглись ударам дроновФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Два человека погибли в Белгородской области в результате атаки дронов. Об этом заявил в ночь на субботу, 20 апреля, губернатор региона Вячеслав Гладков, обвинив в ударе Вооруженные силы Украины.

"Село Пороз Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотников. В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по предварительным данным полностью сгорели частный дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Об атаках беспилотников сообщили власти еще нескольких пограничных регионов РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 20 апреля над регионом были сбиты шесть дронов. При падении одного из этих БПЛА в Выгоничском районе "произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры", добавил Богомаз, не приведя подробностей. Telegram-канал ASTRA пишет, что в Выгоничах после удара беспилотников горит подстанция.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, в Малоярославецком районе области в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была "незначительно повреждена энергетическая инфраструктура".

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке атаки украинских дронов на регион, в результате которой загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. По его словам, МЧС ликвидирует открытое горение, сведения по пострадавшим уточняются.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отчитался о том, что в небе над регионом были уничтожены два украинских дрона.

Россия нанесла ракетные удары по Одессе и Сумам

Накануне, 19 апреля, РФ нанесла ракетный удар по порту Южный под Одессой. В результате была уничтожена агропродукция, предназначенную на экспорт в страны Азии и Африки, сообщили в Киеве. Там добавили, что за время полномасштабной войны это уже 39-я атака России на объекты портовой инфраструктуры Одесской области. В результате этих атак были повреждены и частично уничтожены 215 объектов, пострадали 26 гражданских лиц.

В тот же вечер 19 апреля РФ ударила ракетами, кроме того, по гражданской инфраструктуре в Сумах. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в Сумской областной военной администрации.

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