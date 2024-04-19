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Удар под Одессой уничтожил агропродукцию для Азии и Африки

Олег Соколенко
20 апреля 2024 г.

Ракетный удар РФ по порту Южный под Одессой уничтожил агропродукцию, предназначенную на экспорт в страны Азии и Африки, сообщили в Киеве. Также был нанесен удар по Сумам. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Портовые сооружения в Одессе
Портовые сооружения в ОдессеФото: BePress/ABACA/picture alliance

В результате ракетного удара России по порту Южный под Одессой в пятницу, 19 апреля, были уничтожены емкости с агропродукцией, предназначавшейся на экспорт в страны Азии и Африки. Об этом в тот же день сообщило в своем Telegram-канале министерство восстановления Украины.

"Атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении ведомства.

В посте также отмечается, что это уже 39-я атака России на объекты портовой инфраструктуры Одесской области. В общей сложности, в результате этих атак были повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Удары также наносились по другим регионам Украины

Вечером 19 апреля Россия также нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумах. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в Сумской областной военной администрации.

Кроме того, в ночь на пятницу РФ обстреляла Днепропетровскую область. В результате попадания ракет в жилые дома в Днепре и Синельниково погибло восемь человек, пострадало 25, заявил глава областной военной администрации Сергей Лысак. 20 апреля объявлено в Днепре днем траура по погибшим.

 

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