Украине не избежать ограничений энергопотребления

После последних массированных ракетных ударов РФ по энергообъектам в Украине отключений электроэнергии не избежать, говорят эксперты. "Укрэнерго" призывает ограничить потребление в пиковые часы.

На фоне последних массированных ракетных ударов российской армии по энергетической инфраструктуре эксперты советуют украинцам готовиться к аварийным и плановым отключениям электроэнергии, доставать закупленные ранее генераторы, Power Bank и запасаться свечами.

Украинская энергогенерация уничтожается Россией

Государственная энергогенерирующая компания ОАО "Центрэнерго" сообщила, что во время этой войны потеряла все 100 процентов генерации. В "Центрэнерго" в общей сложности было три ТЭС: 25 июля 2022 года войска РФ оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области, 22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, 11 апреля этого же года российские ракеты разрушили Трипольскую ТЭС, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии. в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Частный энергетический холдинг ДТЭК, владеющий львиной долей генерирующего рынка электроэнергии в Украине, сообщил, что 11 апреля в результате российских обстрелов пострадали две теплоэлектростанции. В начале апреля компания заявляла, что уже потеряла 80 процентов своих генерирующих мощностей после российских атак 22 и 29 марта, пять из шести ТЭС холдинга серьезно повреждены. "Ситуация очень тяжелая…", - говорится в сообщении ДТЭК.

Важность ТЭС для украинской энергосистемы

Тепловая генерация, которую усиленно обстреливает Россия, - крайне важная составляющая украинского энергетического рынка. Она обеспечивает примерно треть генерации электроэнергии в Украине. Дело в том, что атомным электростанциям (АЭС), как объясняют эксперты, из-за рисков запрещено маневрировать мощностью энергоблоков – то есть они либо работают на всю мощность, либо не работают вообще. Таким образом, именно ТЭС и ГЭС покрывают пики потребления в объединенной энергосистеме Украины утром и вечером. В отличие от других генераций энергии ТЭС могут быстро увеличивать и снижать производство электричества. В результате последних российских ракетных и бомбовых атак по ТЭС и ТЭЦ украинская энергосистема теряет такие возможности.

До этого россияне атаковали украинские гидроэлектростанции, значительно повредив их. Поэтому, "Укрэнерго" уже призвало жителей страны бережно потреблять электроэнергию. "Особенно велика потребность в уменьшении потребления в вечерние часы максимального спроса с 19.00 до 22.00. Пожалуйста, не включайте в этот период мощные электроприборы, или пользуйтесь ими поочередно. Это поможет энергосистеме безопасно пройти этот тяжелый период", - говорится в сообщении "Укрэнерго", обнародованном вечером 11 апреля.

ДнепроГЭС после российского обстрела Фото: Denys Shmyha/Telegram/AP/picture alliance

Украинские власти не озвучивают процент поврежденной генерации, питающей украинскую энергосистему. Эксперты считают, что российские войска дроновыми и ракетными атаками разбили значительный процент объектов. Однако, несмотря на это, пока дефицита в энергосистеме нет, а благодаря солнечной генерации в определенное время есть даже профицит электроэнергии, а в часы пиковых нагрузок Украина запорашивает аварийную помощь у международных партнеров, констатирует эксперт по энергетике, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Богуславец.

Россияне изменили тактику ударов по украинской энергосистеме

"Враг точечно, но полностью уничтожает нашу генерацию. Если в прошлом году они били больше по узлам передачи, по подстанциям, то сейчас они сменили тактику и бьют именно по генерации, масштабно и другим способом и, к сожалению, достигают своей цели - отсекают уже почти в энергоострова определенные промышленные регионы", - сказала Богуславец во время онлайн-дискуссии "Как украинской экономике выдержать новые удары по энергетике?".

Богуславец прогнозирует, что в мае Украина испытает дефицит электроэнергии до 3 ГВт мощности - и это при условии, что не будет повторения массированных атак на энергообъекты. "В мае у нас атомные станции снизят наполовину мощности, поскольку выведут свои атомные блоки в ремонт. Я не знаю, чем мы будем покрывать эти 3 ГВт мощности", - говорит эксперт.

Летом следует ожидать ограничений энергопотребления

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко не исключает, что уже в июле-августе "Укрэнерго" придется жестко ограничивать энергопотребление. По его мнению, будет сложно быстро вернуть в энергосистему потерянные из-за разбитой генерации мощности.

"Промышленных потребителей уже ограничивают. А дальше придется ограничивать и бытовых потребителей. Это пока не угроза для критической инфраструктуры. У нас хватает и высоковольтных сетей и генерации, чтобы покрывать какие-то критические вещи. Но, к сожалению, потребление в целом мы покрывать уже не можем даже с учетом максимально возможного импорта", - прогнозирует Харченко.

По его словам, разрушенные энергообъекты можно вернуть в энергосистему только за несколько лет, а следовательно, прохождение отопительного сезона 2024/2025 под большим вопросом.

Что делать, чтобы украинская энергосистема выстояла?

Эксперты сходятся на том, что украинцам нужно готовиться к отключениям электроэнергии и критически снизить энергопотребление. Однако достичь большей экономии будет трудно, поскольку существуют субсидии на покрытие цены на электроэнергию, что не побуждает людей экономно потреблять ее.

"Государству на уровне руководства нужно заканчивать с популизмом. Ведь рассказы об экономии электрической энергии не действенны, когда субсидируется электрическая энергия, а действуют только тогда, когда адекватны цены на электроэнергию, и люди понимают, что они должны экономить и принимать меры по энергоэффективности", - убеждена Ольга Богуславец.

Кроме того, эксперты считают, что стабилизировать ситуацию в энергетике может только наличие достаточного количества ПВО вблизи объектов энергоинфраструктуры.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, в частности, Patriot. Украина является единственной страной в мире, которая сталкивается с ударами баллистических ракет. Другого места для Patriot сейчас нет, написал он в социальной сети Х.