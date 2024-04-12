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ПолитикаУкраина

Россия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины

Сергей Ромашенко
12 апреля 2024 г.

Российские войска выпустили по целям в Украине 17 ударных дронов и управляемую авиаракету X-59. Воздушные силы Украины отчитались об уничтожении 16 из 17 российских БПЛА.

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Российские дроны продолжают наносить удары по энергообъектам Украины
Российские дроны продолжают наносить удары по энергообъектам УкраиныФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Российские войска в ночь на пятницу, 12 апреля, нанесли новый удар с воздуха по энергетической инфраструктуре Украины. По сообщению Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили 17 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с мыса Чауда в аннексированном Крыму и управляемую авиационную ракету Х-59 из оккупированного Донбасса.

ПВО Украины сбила 16 дронов в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях. О последствиях запуска российской ракеты не сообщается.

Командование Сил обороны юга Украины заявило, что целью российских атак вновь стала украинская энергетическая инфраструктура. Работа ПВО продолжалась около пяти часов. В результате падения обломков одного из сбитых дронов в Криворожье возник пожар на объекте энергетики. Возгорание уже локализовано, о пострадавших не сообщается.

Поступали сообщения и о взрывах в Хмельницкой области. Последствия обстрелов уточняются.

Удары беспилотников по территории РФ

В свою очередь Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 апреля были сбиты четыре украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью и один над Белгородской.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что целью атаки был Новошахтинск. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет. В городе находится Новошахтинский завод нефтепродуктов - крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России и единственный НПЗ в Ростовской области.

Россия усиливает удары по Украине

Российские войска в последние несколько недель заметно усилили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Только в ночь на 11 апреля в результате массированного удара крылатыми ракетами и беспилотниками были поражены объекты энергетики в пяти областях Украины - Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской.

В украинском "Центрэнерго" заявили, что в результате ударов полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Она генерирует около половины всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе. В Харькове повреждения получила городская ТЭЦ, в городе Сумы также была атакована ТЭЦ.

Президент России Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью процесса "демилитаризации", поскольку они, по его словам, влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. Путин также заявил, что Россия "была вынуждена" ответить на удары Украины по ее энергообъектам. В последние недели в результате ударов беспилотников были поражены несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ.

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