Вице-премьер Украины назвала НПЗ в России законными целями

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила на "Киевском Форуме по безопасности" в пятницу, 22 марта, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, Украина в данном случае действует строго по стандартам НАТО.

Стефанишина отвечала на вопрос, как украинская сторона отреагировала на статью о якобы призывах США к Украине прекратить удары по российским НПЗ. "Украинская сторона ответила, я думаю, как раз достижением своих целей и очень успешными операциями, проведенными на территории Российской Федерации", - сказала она, подчеркнув, что Киев понимает призывы американских партнеров, но в то же время Украина вынуждена воевать против российской агрессии теми возможностями, ресурсами и практиками, которые у страны имеются.

Вице-премьер также напомнила свою просьбу штаб-квартире НАТО в феврале 2022 года обратиться в ООН для "закрытия неба" над Украиной. "Они сказали: Ольга, ты не понимаешь стандартов НАТО. В понимании НАТО это означает прежде всего уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города. Заводы, которые производят ракеты, - сообщила Стефанишина. - Поэтому мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО".

FT: США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ

Соединенные Штаты призвали власти Украины прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, написала 22 марта газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники в Белом доме. Как отмечает издание, этот призыв связан с опасениями США роста мировых цен на нефть, а также ответных мер России в связи с атаками на нефтеперерабатывающие заводы страны, терминалы, склады и нефтехранилища, расположенные на западе РФ.

Вашингтон обеспокоен тем, что в случае продолжения украинских атак по российским НПЗ, Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, "на которую полагается Запад", пишет FТ. В их число входит нефтепровод КТК, по которому нефть из Казахстана через РФ поступает на мировой рынок и которым пользуются западные компании.

"Мы не поощряем атаки внутри России", - заявил изданию представитель Совета национальной безопасности США. FT сообщило также, что в ЦРУ, СБУ, ГУР и офисе президента Украины Владимира Зеленского на просьбы о комментарии не ответили.

Атаки дронов на российские НПЗ

За последние недели усилились атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В частности, 12 марта произошел пожар на одном из крупнейших в России НПЗ - Нижегородском, а 13 марта БПЛА нанесли удары по Рязанскому нефтезаводу и Новошахтинскому НПЗ под Ростовом-на-Дону. 16 марта беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, на обоих предприятиях после ударов начались пожары. В ночь на 17 марта беспилотники пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани, в результате падения одного из них возник пожар.

С начала года произошло уже не менее девяти атак на НПЗ. Украинская сторона офицально не брала на себя ответственность за эти удары, об этом сообщали источники украинских СМИ. Бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт, как пишет Financial Times, отметила, что Украина может поразить значительную часть российской энергетической инфраструктуры, поставив под угрозу около 60 процентов экспорта страны.

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