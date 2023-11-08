Удар ракеты под Одессой: пострадало иностранное судно

По данным ОК "Юг" и Одесской прокуратуры, в результате удара по гражданскому судну погиб лоцман, ранения получили три члена экипажа и работник порта. В ВСУ заявили, что ракета была выпущена российским самолетом.

В результате российского ракетного удара пострадало иностранное гражданское судно, заходившее в один из портов Одесской области, заявило Оперативное командование "Юг" ВСУ. "Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт. Три члена экипажа - граждане Филиппин - ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения", - указывается в размещенном вечером в среду, 8 ноября, в Facebook заявлении.

По этим данным, удар совершил самолет российской тактической авиации над Черным морем с применением противорадиолокационной ракеты Х-31П.

Кубраков: Судно должно было перевезти железную руду в Китай

В свою очередь Одесская областная прокуратура сообщило о начале досудебного расследования по подозрению в нарушении законов и обычаев войны. По ее данным, удар совершен в момент швартовки судна к причалу морского торгового порта. "Из-за ракетного удара погиб 43-летний лоцман порта, находившийся на борту судна, ранения от обломков получили еще один сотрудник порта и 3 члена экипажа, граждане Республики Филиппины", - указала прокуратура.

Вице-премьер по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков между тем сообщил, что судно должно было перевезти в Китай железную руду. "Это уже 21-я целенаправленная атака России после выхода из зерновой сделки. За это время страна-террорист повредила более 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства", - наприсал он в Facebook .

Россия наносит удары по Одесской области после выхода из "зерновой сделки"

С середины июля - после выхода РФ из "зерновой сделки" - российские войска усилили атаки дронами и ракетами по Одесской области. Целями ударов, как правило, являются объекты портовой инфраструктуры. 10 августа Военно-морские силы Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море. При этом на маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных, а также дрейфующих мин, поэтому к проходу допускаются лишь те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях, заявили в ВМС ВСУ.

В середине июля власти РФ объявили о выходе из "зерновой сделки". После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, - участниками войны на стороне Киева. На следующий день аналогичное заявление сделало Минобороны Украины, объявившее, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

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