Удар по ФСБ в Курске и другие события 578-го дня войны

На 578-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 24 сентября, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Удары по Курску: в Киеве заявляют о причастности украинской разведки

В российском Курске в День города совершены две атаки с использованием дронов. Предположительно, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод у аэродрома, написал Telegram-канал "ЧТД". Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на "административное здание" в Курске. Мэр Курска Игорь Куцак написал в Telegram, что "в связи с последними событиями" он принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города.

"Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщила, что операцию в Курске провела украинская военная разведка. Издание подтвердило, что один беспилотник попал в здание Федеральной службы безопасности РФ, второй - в нефтеперерабатывающий завод. Собеседник издания указал, что было прямое попадание в здание ФСБ.

Минобороны РФ - об уничтожении беспилотников в двух регионах

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны - на подлете к городу сбит беспилотник, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. По его данным, пострадавших и разрушений нет, власти уточняют последствия на земле. Кроме того, Гладков написал об атаке ВСУ на село Новое Волоконовского района. Дрон сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль, в результате был ранен водитель грузовика, заявил губернатор. В Минобороны РФ написали, что дежурные средства ПВО около 14.40 мск уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

Вечером губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курском районе вновь сработала система противовоздушной обороны. Он призвал жителей сохранять спокойствие, не уточнив подробности. Позже Минобороны РФ написало об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью около 20.30 мск.

Между тем ГУР Украины заявило о двух акциях "неизвестных диверсантов" в Московской и Калужской областях, проведенных в ночь на воскресенье. На территории военного городка в Наро-Фоминском районе уничтожен топливозаправщик, а на территории военного городка в Калуге - четыре единицы автомобильной техники с прицепами, заявили в Киеве. В ГУР отметили, что фото и видео будут предоставлены позже "из соображений безопасности". В российских официальных источниках не было никакой информации об инцидентах в данных регионах.

Генштаб ВСУ: 24 боестолкновения на фронте

В течение суток произошло 24 боевых столкновения, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, россияне нанесли один ракетный и 44 авиационных удара, совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. В свою очередь украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а подразделениями ракетных войск поражены 2 зенитно-ракетных комплекса, 4 артиллерийских средства и один состав боеприпасов армии РФ, отмечается в вечерней оперативной сводке. Кроме того, в заявлении говорится о безуспешных попытках ВС России восстановить утраченное положение возле Клещеевки и Авдеевки в Донецкой области. В Запорожской области россияне пытались атаковать в районе Работино, атаки были успешно отбиты.

Среди прочего, российская авиация на рассвете 24 сентября атаковала город Берислав Херсонской области. Пострадала больница, в которой взрывной волной повреждены помещения и подстанции скорой помощи, где выбиты окна, двери, уничтожено диагностическое оборудование. Позже глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил информацию по результатам российского авиаудара по Бериславу. "Погибла женщина. Ее личность устанавливается. Травмирован полицейский 1990 года рождения. Также повреждения различной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина", - говорилось в его посте в Telegram. Кроме того, Прокудин сообщил, что еще один удар Россия нанесла по селу Львово в регионе. При этом погиб мужчина в возрасте 67 лет, добавил глава Херсонской ОВА.

Между тем начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил в ходе украинского телемарафона, что ВСУ принимают меры по блокированию логистики россиян под Бахмутом. По его словам, украинские военные уже "добивают" до одной из российских трасс снабжения - Бахмут - Горловка. "Один из путей, мы уже можем до него добивать, это трасса Бахмут - Горловка, которая находится в 3 км от линии столкновения, это рабочая дистанция для наших минометов и БПЛА", - указал он. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ отметил, однако, что у ВС РФ есть еще несколько путей снабжения под Бахмутом.

Зеленский подвел итоги поездки в Северную Америку

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал "историческим" решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной. "Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно, но станет реальностью… Мы имеем четкую перспективу - то, о чем уже договорились, - новой прочности Украины для недопущения повторения российских агрессий. Я благодарен президенту Байдену, всей его команде и каждому в Америке, кто ценит свободу и поддерживает Украину", - заявил он.

Уходящую неделю украинский президент, посетивший США и Канаду, а также выступивший на Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности ООН, назвал очень продуктивной. "Оборонные пакеты. От Соединенных Штатов - это артиллерия, нужны снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя. От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем - полмиллиарда долларов США. В частности, это "медэваки" - эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте", - сообщил он.

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