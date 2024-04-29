В Белгородской области строят военный аэродром

"Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие информацию из соцсетей о строительстве нового военного аэродрома в 75 км от границы с Украиной.

По данным "Радио Свобода", российские власти начали строительство нового военного аэродрома в Белгородской области. В понедельник, 29 апреля, медиакомпания опубликовала спутниковые снимки стройплощадки, находящейся в 9 км к западу от города Алексеевка и в 75 км от границы с Украиной, против которой РФ продолжает полномасштабную войну.

Как указывается далее, длина взлетно-посадочной полосы аэродрома может составить примерно 1800 м, что позволит принимать и отправлять военно-транспортные самолеты Ил-76.

Новый аэродром близ Алексеевки

Тем самым журналисты подтвердили появившуюся в соцсетях информацию. "Радио Свобода" приводит данные OSINT-аккаунта RedIntelPanda, который ранее в тот же день написал в X о строительстве в Белгородской области военного логистического хаба. По его информации, в июле 2023 года к этому месту была проложена дорога, а к началу зимы была практически завершена планировка взлетно-посадочной полосы, а в апреле началась укладка покрытия.

Как указывает далее "Радио Свобода", в Алексеевке Белгородской области расположен важный логистический центр ВС РФ.