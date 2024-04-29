  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В Белгородской области строят военный аэродром

Ольга Лебедева
29 апреля 2024 г.

"Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие информацию из соцсетей о строительстве нового военного аэродрома в 75 км от границы с Украиной.

https://p.dw.com/p/4fJoR
Самолет Ил-76
Длина взлетно-посадочной полосы позволит аэродрому принимать Ил-76Фото: Petrov Sergey/Russian Look/picture alliance

По данным "Радио Свобода", российские власти начали строительство нового военного аэродрома в Белгородской области. В понедельник, 29 апреля, медиакомпания опубликовала спутниковые снимки стройплощадки, находящейся в 9 км к западу от города Алексеевка и в 75 км от границы с Украиной, против которой РФ продолжает полномасштабную войну.

Как указывается далее, длина взлетно-посадочной полосы аэродрома может составить примерно 1800 м, что позволит принимать и отправлять военно-транспортные самолеты Ил-76.

Новый аэродром близ Алексеевки

Тем самым журналисты подтвердили появившуюся в соцсетях информацию. "Радио Свобода" приводит данные OSINT-аккаунта RedIntelPanda, который ранее в тот же день написал в X о строительстве в Белгородской области военного логистического хаба. По его информации, в июле 2023 года к этому месту была проложена дорога, а к началу зимы была практически завершена планировка взлетно-посадочной полосы, а в апреле началась укладка покрытия.

Как указывает далее "Радио Свобода", в Алексеевке Белгородской области расположен важный логистический центр ВС РФ.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
external

Инаугурация Путина. Грузинские иноагенты. Дядю Байдена съели – "Заповедник", выпуск 309, 28.04.24

Инаугурация Путина. Грузинские иноагенты. Дядю Байдена съели – "Заповедник", выпуск 309, 28.04.24

Путин меняет свою речь на инаугурации из-за новости об одобрении помощи Украине Конгрессом США. Кадыров защищает кунака из МЧС. Лукашенко читает лекцию о путешествиях по заграницам. Володин и Лавров дегустируют новый грузинский закон об иноагентах. Президент Беларуси против изделий c негативным подтекстом. Предвыборная песня о судьбе тела дяди Байдена. Смотрите в 309-м выпуске "Заповедника"!
Политика28 апреля 2024 г.13:05 мин.
Здание в Москве после попадания дрона, 30 мая 2023 года

Дроны в Москве, обстрелы Белгородчины - что выиграл и чем рискует Киев

Дроны в Москве, обстрелы Белгородчины - что выиграл и чем рискует Киев

В войне России с Украиной новая тенденция - боевые действия все чаще ведутся уже и на российской территории. Что за этим стоит и как на такие действия Киева реагирует Запад?
Конфликты1 июня 2023 г.
Показать еще