NYT: Ил-76 был сбит ракетой Patriot

Неназванные американские чиновники заявили NYT, что самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, сбили ракетой Patriot. Были ли на его борту украинские военнопленные - по-прежнему неизвестно.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что военно-транспортный самолет Ил-76, разбившийся 24 января в Белгородской области, был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ракета-перехватчик была передана Украине европейским партнером, говорится в материале , опубликованном в четверг, 8 февраля.

Публично американские официальные лица не будут комментировать причины крушения, предупреждают авторы публикации, однако, по словам журналистов, чиновники, беседовавшие с ними в частном порядке на условиях анонимности, заявили, что сообщения об использовании ракеты Patriot соответствовали действительности.

В то же время вопрос о том, находились ли на борту украинские военнопленные, до сих пор остается непроясненным, отмечает издание. Российские власти после крушения утверждали, что самолет перевозил для обмена 65 пленных украинцев. Американские власти не подтвердили личности пассажиров, но и не исключили, что по крайней мере некоторые из них могли быть украинскими военнопленными. При этом американские и украинские официальные лица отмечают, что РФ могла преувеличить число погибших.

Собеседники издания допустили, что Украина могла действовать на основании законных, но ошибочных разведданных. Самолет ранее использовался для перевозки ракет, что делало его важной целью для Киева. В январе, посчитав, что Ил-76 загружен ракетами, украинцы устроили на него засаду. Они переместили пусковую установку Patriot ближе к границе, а затем выпустили ракету-перехватчик, когда грузовой самолет оказался в зоне досягаемости, рассказали NYT американские чиновники.

По их словам, Киев применяет подобную тактику с прошлой весны с целью помешать российским воздушным бомбардировкам украинской территории. Так, 13 мая украинцы подвели пусковую установку Patriot в район вблизи границы с РФ и сбили пять российских самолетов. Затем Украина тайно перебросила систему Patriot на юг, где с ее помощью был сбит российский истребитель Су-35 над Черным морем. Зимой темпы операций, похоже, снова ускорились. В частности, в декабре в Украине заявили, что сбили пять российских истребителей.

Крушение Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Белгородской области, в окрестностях села Яблоново. В результате катастрофы, по словам российских властей, погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа.

26 января Следственный комитет (СК) РФ опубликовал видео, на котором, по утверждению российской стороны, показаны фрагменты тел и документы украинских военнопленных с места крушения. Кроме того, ведомство продемонстрировало якобы обнаруженные на месте катастрофы документы (паспорта, военные карточки) погибших в качестве вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела. Подтвердить подлинность показанных СК РФ кадров из независимых источников не представляется возможным.

Родные и близкие украинских военнопленных, имена которых значатся в переданном российской стороной списке пассажиров Ил-76, "пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных", подчеркнули в Украине. Киев настаивает на проведении международного расследования крушения и установлении личностей погибших независимыми экспертами.

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