Падение самолета Ил-76 и украинские пленные: что известно

Под Белгородом упал военный самолет Ил-76. Российская сторона утверждает, что его сбили ВСУ, а в машине находились украинские военнопленные. В Украине эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

В Корочанском районе Белгородской области в среду, 24 января, упал российский военный самолет Ил-76. Сначала об этом сообщили российские СМИ, впоследствии информацию подтвердила пресс-служба министерства обороны РФ. Там заявили, что на борту самолета находились 65 пленных украинских военных, которых перевозили в Белгородскую область для обмена на российских военнопленных в Украине. Согласно информации Минобороны РФ, на борту также находились шесть членов экипажа и три сопровождающих, экипаж и все пассажиры самолета погибли.

По сведениям из Москвы, обмен пленными должен был состояться во второй половине дня среды в пункте пропуска Колотиловка на границе с Сумской областью. При этом, как передает российское агентство "РИА Новости", глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картапалов заявил, что за Ил-76 якобы следовал еще один самолет с 80 пленными на борту, который "успели развернуть".

Кто сбил самолет: версия Москвы

Обломок Ил-76, потерпевшего катастрофу в Белгородской области Фото: TASS/dpa/picture alliance

Как утверждает Минобороны РФ, самолет был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) с целью "обвинить Россию в уничтожении украинских военных". Комментировать эту версию активно взялись провластные российские СМИ и блоггеры. Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян даже опубликовала список украинских военнопленных, якобы находившихся на борту самолета. Впоследствии на сайте проекта Wartears, собирающего данные о пленных, нашли в опубликованном Симоньян списке военного, которого уже обменяли ранее.

Кремль катастрофу самолета прокомментировал спустя сутки. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, военные предоставили Путину общую информацию в связи с крушением военно-транспортного Ил-76 под Белгородом. "Сначала все-таки должны военные сказать, что произошло, и это могут сказать только наши военные, это их прерогатива. Они дали в общем информацию", - заявил он в четверг, 25 января, журналистам. "Пока непонятно до конца, что произошло, только вчера следователи начали изучать останки самолета", - добавил пресс-секретарь. В то же время он назвал "чудовищным актом" крушение Ил-76 под Белгородом и затруднился сказать, как это скажется на обмене пленными между Россией и Украиной, отмечает "Интерфакс".

Но уже в среду бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале на Telegram назвал ситуацию с инцидентом Ил-76 "результатом внутриполитической борьбы" элит в Украине. А Картаполов заявил, что обмены между Россией и Украиной, "похоже, будут поставлены на паузу".

Версия Киева: возможны информационные спецоперации

В Украине об инциденте первыми написали украинские издания "Украинская правда" (УП) и государственное новостное агентство "Укринформ". В их сообщениях со ссылкой на собственные источники в ВСУ говорилось, что российский самолет перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми в последнее время войска РФ активно обстреливают Харьков и Харьковскую область с территории Белгорода. Сначала УП со ссылкой на источник в Силах обороны написала, что уничтожение самолета - это работа ВСУ, однако позже сообщила, что другой источник издания не подтвердил эту информацию.

Российский самолет Ил-76 (фото из архива) Фото: Grigory Sysoev/Sputnik/dpa/picture alliance

Украинские чиновники долго никак не комментировали катастрофу самолета. Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец и Координационный штаб по обращению с военнопленными в Telegram сообщили, что проверяют российскую информацию о военнопленных на борту Ил-76. "Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", - заявили в штабе.

ГУР: Обмен не состоялся из-за спланированных и преднамеренных действий РФ

Впоследствии Главное управление разведки (ГУР) минобороны сообщило, что в среду, 24 января, действительно планировался обмен пленными между Украиной и РФ, но он не состоялся. "По утверждению российской стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных. В настоящее время Украина не располагает достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто находился на борту самолета и в каком количестве", - говорится в заявлении. ГУР.

Там утверждают, что россияне не поставили украинскую сторону в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в участке города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом, а также не проинформировали о транспорте, маршрутах и формах доставки пленных. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Это подвергает опасности весь процесс обмена", - говорят в ГУР.

Генштаб ВСУ: Принимаем все меры для защиты Украины

Генштаб ВСУ также обнародовал свое заявление, в котором российский самолет Ил-76 не упоминается, а лишь отмечено, что украинские военные принимают меры по прекращению регулярных российских ударов по Харьковщине.

"В целях уменьшения именно ракетной угрозы, Вооруженные силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации", - подчеркивается в сообщении.

В Генштабе отмечают, чтоинтенсивность обстрелов со стороны РФ связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода. "С учетом этого, Вооруженные силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожениюсредств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - указывается в сообщении.

Журналисты-расследователи имеют свою версию

В то же время ряд СМИ распространили совсем другую версию инцидента. Российские издания "Медиазона" и "Важные истории", а также украинский OSINT-аналитик "Ящик Пандоры" сообщили, что российский самолет якобы летел в направлении от границы с Украиной, а не к ней. К этому выводу они пришли, проанализировав кадры падения самолета, распространенные в сети.

При этом провластные российские СМИ приводят показания многочисленных свидетелей катастрофы самолета Ил-76 в селе Яблоново, которые говорят, что видели, как горящий самолет изменил курс, чтобы уйти в сторону он населенного пункта, после чего рухнул в поле.

По данным "Ящика Пандоры", Ил-76 имел бортовой номер RA-78830 и перед тем, как объявиться в Белгородской области, он летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран. Вблизи Сирии он пропал с радаров, после чего снова появился в Белгороде, утверждается в Telegram-канале. "Все указывает на то, что он вез оружие с Востока. Пока нет никаких признаков, что там могли быть плененные", - утверждает украинский ресурс.

В то же время критическое к власти российское издание "Верстка" выяснило, что Ил-76 под номером RA-78830, по данным сайта Flightradar, последний раз подавал сигнал вблизи Кипра в 10.10 по московскому времени, тогда как его падение произошло в 11.15 по московскому времени. "Борт просто не успел бы преодолеть расстояние от Кипра до Белгородской области за небольшое время. Кроме этого, вероятно, RA-78830 готов был приземлиться в Сирии - за последние 15 минут передачи сигнала он сбросил высоту с 32 тысяч футов до 20,3 тысячи", - отмечает "Верстка". Никаких официальных комментариев этих версий нет.

"Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных"

Поздно ночью 24 января президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По словам Зеленского, "нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории - вне нашего контроля".

Украинский президент также сообщил, что заслушал доклады о произошедшем от министра обороны Украины Рустема Умерова, главкома ВСУ Валерия Залужного, главы Генштаба Сергея Шапталы, руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка. "Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родственников и с эмоциями нашего общества", - сказал Зеленский, не назвав версий того, по какой причине мог упасть российский самолет.

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