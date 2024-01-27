СКР опубликовал видео с места крушения Ил-76

Следственный комитет России (СКР) в пятницу, 26 января, опубликовал видео , на котором, по утверждению российской стороны, показаны фрагменты тел и документы украинских военнопленных с места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. В СКР утверждают, что подобные символы были у некоторых украинских военнопленных, в том числе у представителей полка "Азов".

СК РФ продемонстрировал также якобы обнаруженные на месте катастрофы документы (паспорта, военные карточки) погибших в качестве вещественных доказательств, приобщенных к материалам уголовного дела.

В сообщении ведомства утверждается, что с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием предварительно установлено, что самолет был поражен ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса, располагавшегося в селе Липцы Харьковской области. Накануне в оперативных службах России сообщили, что на месте крушения нашли обломки, предположительно, зенитной управляемой ракеты.

Подтвердить подлинность показанных СК РФ кадров из независимых источников не представляется возможным.

Пока нет достоверных данных о гибели большого числа пленных

Между тем секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, сообщил в Facebook о встрече с родными и близкими украинских военнопленных, имена которых значатся в переданном российской стороной списке пассажиров самолета ИЛ-76, разбившегося под Белгородом. Как следует из сообщения, на встрече собравшимся были показаны "видеоматериалы, продемонстрированные российскими пропагандистами якобы с места крушения". Однако родственники военнопленных, "пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных".

А присутствовавший на встрече начальник главного управления Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто на самом деле мог находиться на борту Ил-76.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Пока отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает много вопросов", - отметил Буданов.

Другие украинские официальные лица также высказывали сомнения в том, что на борту Ил-76 находились взятые в плен бойцы ВСУ. По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, пока он "не имеет достоверных данных о гибели такого числа пленных". "Мы не увидели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей - граждан Украины или не граждан Украины", - заявил Лубинец в эфире телеканала "Рада".

В Киеве опровергают получение от РФ информации о полете самолета с пленными

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 января заявил, что Россия должным образом заранее уведомила украинскую сторону о полете Ил-76, на борту которого находили военнопленные.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также утверждает, что украинская сторона была официально проинформирована о полетном плане Ил-76 с пленными ВСУ на борту за 15 минут до его выхода в зону: "Украинская сторона была официально, я подчеркиваю, официально предупреждена. За 15 минут до выхода самолёта в зону была передана им полная информация. Они ее получили и подтвердили получение в лице Главного управления разведки ВСУ". Как указал глава комитета, с получением этой информации должна была пройти команда "воздух стоп" на определенный сектор.

Официальные представители Украины подчеркивают, что такая информация от РФ не поступала. В частности, заместитель представителя Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила на заседании Свобеза ООН, посвященнном катастрофе Ил-76 под Белгородом, что Украина не была проинформирована о количестве и типе транспорта, используемого для перевозки заключенных. "Уже одно это может свидетельствовать о намеренных действиях России, направленных на то, чтобы поставить под угрозу жизнь и безопасность заключенных", - отметила она.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. В результате катастрофы, по данным российской стороны, погибли 65 украинских военнопленных, которых планировалось обменять, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Минобороны РФ назвало произошедшее "терактом" и обвинило Киев в его совершении. Украинское руководство отвергает эти обвинения и настаивает на осмотре международными независимыми экспертами места крушения самолета.

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