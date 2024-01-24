Аналитики: Ил-76 летел от границы с Украиной, а не к ней

По данным СМИ, разбившийся в Белгородской области Ил-76 мог перевозить оружие. Кроме того, журналисты выявили несоответствия в опубликованном Маргаритой Симоньян списке пленных украинцев, якобы находившихся в самолете.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, летел в направлении от границы с Украиной, а не к ней. Об этом сообщили в среду, 24 января, издания "Медиазона" и "Важные истории", а также украинский OSINT-аналитик "Скринька Пандори" ("Ящик Пандоры"). Журналисты проанализировали кадры падения самолета и пришли к выводу, что ролик был снят из центра села Яблоново в направлении на север.

По данным "Скриньки Пандори", Ил-76 имел бортовой номер RA-78830 и перед крушением летел через Египет, Саудовскую Аравию, Красное море и Иран. Близ Сирии он пропал с радаров, после чего снова появился в Белгороде, отмечается в Telegram-канале. "Все указывает на то, что он привез оружие с Востока. Пока до сих пор никаких признаков, что там могли быть пленные", - отмечает украинский аналитик.

В свою очередь издание "Верстка" выяснило, что Ил-76 под номером RA-78830, согласно данным Flightradar, последний раз подавал сигнал недалеко от Кипра в 10.10 по московскому времени, тогда как крушение произошло в 11.15 мск. "Борт бы просто не успел преодолеть расстояние от Кипра до Белгородской область за час с небольшим. Кроме того, судя по всему, RA-78830 готовился приземлиться в Сирии - за последние 15 минут передачи сигнала он сбросил высоту с 32 тысяч футов до 20,3 тысяч" - указывает "Верстка".

Генштаб ВСУ: Принимаются все меры для защиты Украины

Между тем Генеральный штаб ВСУ выступил с первым заявлением после катастрофы Ил-76. Украинская армия "продолжит уничтожение средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", - отмечается в документе, обнародованном в соцсети Facebook.

В заявлении также подчеркивается, что ВСУ принимают все меры для защиты страны, а россияне продолжают стратегию террора на фоне неспособности достичь каких-либо результатов на поле боя. Только за последнюю неделю ВС РФ нанесли 19 ракетных ударов по Харьковской области, при этом "интенсивность обстрелов прямо связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись на аэродром Белгорода", отмечается далее. В то же время в заявлении Генштаба ВСУ о крушении самолета Ил-76 ничего не говорится,

Список Симоньян и данные о российской переговорной группе

Ранее главный редактор российского пропагандистского ресурса Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале список имен и дат рождения 65 человек, которые, по ее утверждению, были украинскими военнопленными, летевшими на разбившемся самолете. После этой публикации украинские журналисты выяснили, что часть украинцев из списка Симоньян уже были обменяны ранее. "Имена 17 человек из этого списка совпадают с именами из списка пленных, которых уже обменяли 3 января", - пишет агентство УНИАН .

Telegram-канал "Брифинг" со ссылкой на собственный анонимный источник сообщает, что на Ил-76 летела российская рабочая переговорная группа. "Среди погибших был помощник Абрамовича и переговорщики от Рамзана Кадырова. А также офицеры Минобороны. Это катастрофа. Погибли люди, которые обеспечивали обмен военнопленными на протяжении последнего года", - утверждает собеседник издания.

Крушение самолета в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, самолет "упал в поле недалеко от населенного пункта", все люди на борту погибли. Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Главное управление разведки (ГУР) Генштаба ВСУ выпустило экстренное заявление, в котором подтвердило, что 24 января должен был произойти обмен пленными. Говоря о крушении Ил-76, ГУР подчеркнуло: "Сейчас Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве. Со своей стороны Украина выполнила все договоренности для надлежащей подготовки обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности. Безопасность же наших защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона".

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - говорится в документе.

Минобороны РФ обвинило Киев в "теракте"

Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило Киев в его совершении. Ведомство утверждает, что самолет сбили ВСУ, применив в районе населенного пункта Липцы Харьковской области зенитный ракетный комплекс. В сообщении говорится, что радиолокационные средства ВКС России зафиксировали "пуск двух украинских ракет". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и германскому бундестагу в связи с катастрофой Ил-76.

Украинские Telegram-каналы вначале сообщили, что падение самолета - это "работа ВСУ", но вскоре удалили эту информацию. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ писало, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. "Он вез смерти жителям Харьковщины - ракеты к С-300", - заявил один из собеседников издания. Подтверждения этой информации официальными лицами не поступало.

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