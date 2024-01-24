Под Белгородом разбился военный самолет

По данным Telegram-каналов, на борту Ил-76, рухнувшего в Белгородской области, находились 75 человек. Информация о них уточняется.

Военный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области, сообщают в среду, 24 января, русскоязычные Telegram-каналы. Губернатор региона Вячеслав Гладков написал в Telegram следующее: "Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже".

Между тем Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" сообщили со ссылкой на Минобороны РФ, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. На сайте Минобороны РФ такой информации пока нет.

Тем временем Telegram-канал "112" указал, что место крушения оцепили военные, а обломки от самолета разлетелись на несколько километров.

Что перевозил упавший самолет?

Между тем онлайн-издание "Украинская правда" (УП) сначала сообщило : "Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета, указав, что "это их работа". Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300".

Через некоторое время "Украинская правда" изменила свою новость. Теперь там говорится, что источник издания ВСУ подтвердил факт падения самолета. Собеседники издания в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. О том, что падение Ил-76 - "работа ВСУ", в материале больше не упоминается.

В Кремле отказались комментировать крушение самолета. "Это достаточно новая, свежая информация. Сейчас будем с ней разбираться. Пока не могу ничего не сказать", - цитирует слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".

Между тем глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов утверждает, что Ил-76 был сбит под Белгородом ракетами систем Patriot или IRIS-T SLM. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и германскому бундестагу в связи с катастрофой Ил-76.

Новость дополняется

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