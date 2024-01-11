При ударе России по отелю в Харькове пострадали журналисты

Поздним вечером 10 января войска РФ в очередной раз атаковали Харьков. Одна из ракет попала в гостиницу. Один человек в тяжелом состоянии, еще 10 - в среднем и легком. Среди раненых - журналисты турецкого издания.

Россия атаковала Харьков вечером в среду, 10 января, причем одна ракета попала в гостиницу в Киевском районе города, сообщил в Telegram руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, уточнив, что, по предварительным данным, при этом использовались ракеты системы С-300. "В результате обстрела повреждено здание гостиничного комплекса, где в момент удара находились более 30 гражданских лиц. Также произошло возгорание нескольких автомобилей", - добавил он. По данным Синегубова, известно об 11 пострадавших, девятерых из которых доставили в медучреждения. В тяжелом состоянии находится один из них, 35-летний мужчина.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что две ракеты упали в центре Харькова. "Никаких военных там не было. Зато было 30 гражданских", - подтвердил харьковский мэр. Кроме гостиницы пострадали жилые дома - коммунальный и частный, а также автосалон и производственное предприятие, добавил Терехов.

Получили ранения журналисты турецкого СМИ

Как заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, ракеты выпустили с Белгородской области РФ. По его информации, среди раненых - гражданка Турции и гражданин Грузии, оба - представители турецкого СМИ, какого именно - не уточняется. "Очередной акт терроризма против гражданского населения", - говорится в сообщении.

Журналисты уже попадали под недавний обстрел в Харькове

30 декабря при обстреле Харькова войсками РФ пострадали журналисты немецкого телеканала ZDF. Съемочная группа находилась в отеле Kharkiv Palace в центре города, когда он попал под российский удар. Все журналисты остались живы. Украинская переводчица, работавшая со съемочной группой, получила серьезные травмы - перелом ребра и трех позвонков. Об этом сообщила 31 декабря одна из членов съемочной группы ZDF - корреспондентка Алиса Юнг (Alica Jung).

В администрации отеля ей сказали, что из 15 номеров, которые были сданы в отеле, 10 занимали журналисты.

Немецкий союз журналистов и руководство телеканала ZDF резко осудили удар по харьковскому отелю, при котором пострадали журналисты. "Это очередное нападение России на свободную прессу", - заявила главный редактор канала Беттина Шаустен (Bettina Schausten), заверив, что ZDF продолжит освещать войну против гражданского населения Украины.

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