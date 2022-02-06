Инаугурация Путина - "Заповедник", выпуск 309

Путин меняет свою речь на инаугурации из-за новости об одобрении помощи Украине Конгрессом США. Кадыров защищает кунака из МЧС. Лукашенко читает лекцию о путешествиях по заграницам. Володин и Лавров дегустируют новый грузинский закон об иноагентах. Президент Беларуси против изделий c негативным подтекстом. Предвыборная песня о судьбе тела дяди Байдена. Смотрите в 309-м выпуске "Заповедника"!

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов мск).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!