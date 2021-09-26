Александар Вучич является премьер-министром Сербии с апреля 2014 года. До этого он в течение двух лет возглавлял министерство обороны страны.

Вучич считается проевропейским политиком, однако он пытается вести переговоры о сближении с ЕС, не забывая при этом подчеркивать "традиционные дружеские связи" с Москвой. При этом изначально он был ультранационалистом и соратником бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме во время судебного процесса над ним по делу о военных преступлениях. Долгое время Вучич был также протеже сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, который также находился под судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.