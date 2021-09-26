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Александар Вучич

Александар Вучич является премьер-министром Сербии с апреля 2014 года. До этого он в течение двух лет возглавлял министерство обороны страны.

Вучич считается проевропейским политиком, однако он пытается вести переговоры о сближении с ЕС, не забывая при этом подчеркивать "традиционные дружеские связи" с Москвой. При этом изначально он был ультранационалистом и соратником бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме во время судебного процесса над ним по делу о военных преступлениях. Долгое время Вучич был также протеже сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, который также находился под судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.

Kosovo police officers patrol by trucks where Kosovo Serbs block a road near the northern Kosovo border crossing of Jarinje, Monday, Sept. 20, 2021. Tensions soared Monday at the border between Kosovo and Serbia as Kosovo deployed additional police to implement a rule to remove Serbian license plates from cars entering Kosovo, while Serbs protested the move. (AP Photo/Bojan Slavkovic)

Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность 26.09.2021

Эскалация конфликта на границе Косово и Сербии: Приштина отправила туда полицейский спецназ, Белград объявил о приведении армии в состояние повышенной боеготовности. ЕС и НАТО призывают стороны к сдержанности.

13.09.21 *** German Chancellor Angela Merkel (2nd R) and Serbian President Aleksandar Vucic (R) inspect a military guard of honour prior to their meeting in Belgrade, Serbia, on September, 13, 2021. - Angela Merkel is on a three-day visit to the Balkan States of Serbia and Albania. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) (Photo by OLIVER BUNIC/AFP via Getty Images)

Меркель считает вступление балканских стран в ЕС абсолютно необходимым 13.09.2021

Во время визита в Сербию канцлер ФРГ призвала страны Западных Балкан ускорить демократические реформы. В Албании пройдет ее встреча с главами всех шести государств региона.
AT SEA, UNSPECIFIED - JUNE 23 : (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKSTREAM PROJECT / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Pioneering Spirit is seen at the construction site of TurkStream and Russian company Gazprom gas pipelineÄôs offshore of Anapa city in the Black Sea on June 23, 2017. Construction is run with the world's largest construction vessel Pioneering Spirit with the length of 382 meters and width of 124 meters. Pioneering Spirit departed from Port of Rotterdam. TurkStream will directly connect the large gas reserves in Russia to the Turkish gas transportation network, creating a reliable source of energy for Turkey and south-east Europe as construction of the project began today. TurkStream Project / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Сербии начали прием газа по продолжению "Турецкого потока" 01.01.2021

Президент Сербии Александар Вучич ввел в строй газопровод "Балканский поток". Белграду предстоит много работы по развитию вторичной сети, предупредил Вучич.

Karikatur von Sergey Elkin. Vladimir Putin hat sich bei dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic für den beleidigenden Post einer Vertreterin des russischen Außenministeriums entschuldigt. Jahr/Ort: Moskau, 11.09.2020

Путин извинился перед Вучичем за пост Захаровой: как это было 11.09.2020

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что российский лидер Владимир Путин извинился перед ним за фотоколлаж представителя МИД Марии Захаровой. Сергей Елкин подглядел за этой сценой.
17.01.2019, Serbien, Belgrad: BELGRADE, SERBIA - JANUARY 17, 2019: Russia's President Vladimir Putin (L) and Serbia's President Aleksandar Vucic shake hands during a meeting in the National Assembly building in Belgrade. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Путин и Лавров извинились перед Вучичем за Захарову 10.09.2020

Извинения за скандальный пост Марии Захаровой были принесены во время телефонных переговоров президента Сербии с президентом РФ и главой МИД РФ, сказал Вучич в эфире канала РТС.
President Donald Trump speaks after participating in a signing ceremony with Serbian President Aleksandar Vucic, seated left, and Kosovar Prime Minister Avdullah Hoti, seated right, in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 4, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Вучич прокомментировал слова Захаровой о его переговорах с Трампом 06.09.2020

Мария Захарова проявила примитивность и пошлость, сказал Вучич, комментируя пост официального представителя МИД РФ о его визите в Вашингтон.
President Donald Trump participates in a signing ceremony with Serbian President Aleksandar Vucic, seated left, and Kosovar Prime Minister Avdullah Hoti, seated right, in the Oval Office of the White House, Friday, Sept. 4, 2020, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) |

Сербия и Косово договорились об экономическом сотрудничестве 04.09.2020

Документ, содержание которого не разглашается, подписали в Белом доме в присутствии Дональда Трампа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти.
Die neuen Fahnen des Kosovo flattern am 06.04.2008 in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Foto: Matthias Schrader +++(c) dpa - Report+++

Сербия и Косово проведут 16 июля переговоры в Брюсселе 12.07.2020

Руководители Сербии и Косова, а также представители ЕС провели встречу в формате видеоконференции и договорились об основных пунктах процесса нормализации отношений между двумя странами.
Protesters clash with riot police on the steps of the Serbian parliament during a protest in Belgrade, Serbia, Friday, July 10 2020. Serbia's President Aleksandar Vucic said Friday he's not worried about losing political power amid large protests against his handling of the coronavirus crisis and hard-line rule, but instead expressed his fear about the spread of the virus by the demonstrators. The spontaneous protests started on Tuesday when Vucic announced that Belgrade would be placed under a new three-day lockdown following a second wave of confirmed coronavirus infections. (AP Photo/Darko Vojinovic) |

В Сербии участники антиправительственных протестов ворвались в парламент 11.07.2020

Власти Сербии хотели ввести в Белграде комендантский час из-за роста числа заражений вирусом SARS-CoV-2. Начались протесты и требования отставки президента. Группа демонстрантов прорвалась в парламент.
Newly elected Prime Minister of Kosovo Avdullah Hoti leaves the parliament in Pristina follwing a plenary session on June 3, 2020. - Kosovo named a new government led by the centre-right LDK on Wednesday after months of political turmoil in the former Serbian province, casting out left-wing leader Albin Kurti and raising tensions with his supporters. (Photo by Armend NIMANI / AFP) (Photo by ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images)

Видеосаммит Сербии и Косова не привел к сближению позиций 10.07.2020

Президент Сербии Вучич и премьер Косова Хоти договорились провести видеоконференцию 12 июля и встретиться лично 16 июля.

В Белграде антиправительственные протесты, связанные с пандемией (09.07.2020) 09.07.2020

В Сербии уже несколько дней продолжаются протесты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Протестующие обвиняют власти и лично президента Вучича в проведении парламентских выборов во время распространения болезни.

Обнуление Путина: после голосования Кремль усиливает давление на критиков? DW Новости (09.07.20) 09.07.2020

С обысками пришли в "Открытую Россию" и муниципальному депутату Юлии Галяминой. Формально речь идет о деле ЮКОСа. Но наблюдатели связывают это с митингом против признания итогов голосования, намеченного на 15 июля.

Protesters clash with police in front of Serbia's National Assembly building in Belgrade on July 8, 2020 during a demonstration against a weekend curfew announced to combat a resurgence of COVID-19 infections despite Serbia's president said today it might be scrapped after the measure sparked the day before angry protests that ended in clashes with police. - Chaotic scenes rocked Belgrade on July 7 at night after thousands of people streamed into the city centre to protest the president's announcement that authorities would reimpose a round-the-clock weekend lockdown. Around 20 people were arrested and dozens were injured in running battles between police, who used tear gas, and protesters who stormed into parliament, threw rocks at officers and were accused of setting police cars alight. (Photo by ANDREJ ISAKOVIC / AFP) (Photo by ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

В Сербии не утихают связанные с пандемией протесты 09.07.2020

Президент Сербии Вучич заявил о намерении пересмотреть решение о введении комендантского часа, однако протестующие продолжают требовать его отставки.
07.07.2020 A security forces officer uses a shield during a protest against a lockdown planned for the capital this weekend to halt the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Belgrade, Serbia July 7, 2020. REUTERS/Marko Djurica

В Сербии введение комендантского часа вызвало беспорядки 08.07.2020

Власти Сербии сняли карантинные ограничения перед парламентскими выборами. Теперь они вынуждены вновь их вводить из-за роста числа заболеваний. Жители столицы вышли на улицы в знак протеста.
Serbian President Aleksandar Vucic visits the construction site of the Belgrade Waterfront project in Belgrade, Serbia, June 15, 2020. Picture taken June 15, 2020. REUTERS/Marko Djurica

В Сербии ЦИК зафиксировал победу правящей партии 06.07.2020

Две недели понадобилось ЦИК Сербии, чтобы подсчитать голоса на парламентских выборах. В парламент войдут три партии и представители нацменьшинств.

Newly elected Prime Minister of Kosovo Avdullah Hoti leaves the parliament in Pristina follwing a plenary session on June 3, 2020. - Kosovo named a new government led by the centre-right LDK on Wednesday after months of political turmoil in the former Serbian province, casting out left-wing leader Albin Kurti and raising tensions with his supporters. (Photo by Armend NIMANI / AFP) (Photo by ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images)

Глава правительства Косово не поедет в США для переговоров с Сербией 25.06.2020

Авдулла Хоти отменил переговоры на фоне обвинения президента Косово Хашима Тачи в совершении военных преступлений. Пока неясно, поедет ли в Вашингтон президент Сербии Вучич.

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