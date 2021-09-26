Александар Вучич является премьер-министром Сербии с апреля 2014 года. До этого он в течение двух лет возглавлял министерство обороны страны.
Вучич считается проевропейским политиком, однако он пытается вести переговоры о сближении с ЕС, не забывая при этом подчеркивать "традиционные дружеские связи" с Москвой. При этом изначально он был ультранационалистом и соратником бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, умершего в гаагской тюрьме во время судебного процесса над ним по делу о военных преступлениях. Долгое время Вучич был также протеже сербского ультранационалиста Воислава Шешеля, который также находился под судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях.
В Сербии уже несколько дней продолжаются протесты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Протестующие обвиняют власти и лично президента Вучича в проведении парламентских выборов во время распространения болезни.
С обысками пришли в "Открытую Россию" и муниципальному депутату Юлии Галяминой. Формально речь идет о деле ЮКОСа. Но наблюдатели связывают это с митингом против признания итогов голосования, намеченного на 15 июля.