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В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?
Карта Австрии, на которой отмечены 600 мечетей и исламских центров, не понравилась многим мусульманам. Они опасаются дискриминации. Автор идеи отвечает на это, что хотел лишь показать присутствие мусульман.