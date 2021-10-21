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Австрия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Австрия".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Stadt Wien - Kahlenberg Wien, 12. 04. 2021 Kahlenberg - Blick auf Wien Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS - 20210412_PD10676

Bloomberg: Германия подозревала австрийцев в шпионаже в пользу России 21.10.2021

Федеральная полиция Германии запрашивала у Австрии информацию о статусе расследования против двух разведчиков, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

Жизнь после отставки. Юбилейный саммит. Тюремная политика - "Заповедник", выпуск 188, 17.10.21 17.10.2021

Кружок политических спиритуалистов общается с отошедшими от власти. Песня пожилых половинок во славу СНГ. Разборки с политиками по понятиям. Смотрите в 188-м выпуске "Заповедника"!
ARCHIVE --- AM 12. MAERZ 1938 MARSCHIERT DIE DEUTSCHE WEHRMACHT IN OESTERREICH EIN UND ADOLF HITLER BEGIBT SICH AUF EINE REISE DURCH DOERFER UND STAEDTE BIS NACH WIEN. DIE ABSTIMMUNG VOM 10. APRIL 1938 LEGITIMIERT SCHLIESSLICH AN DER URNE MIT UEBER 99 PROZENT ZUSTIMMUNG DIE DEUTSCHE INVASION. DER SOGENANNTE «ANSCHLUSS» OESTERREICHS IST VOLLZOGEN. ZU DIESEM EREIGNIS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Auf das in Wien offiziell am 13. Maerz 1938 - ohne Parlament - verabschiedete Gesetz ueber die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen Reich folgt unmittelbar der Anschluss Oesterreichs an das Deutsche Reich. Bereits am Vortag sind deutsche Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten in Oesterreich einmarschiert. Nach seinem Besuch in der Hauptstadt Wien vom 15. Maerz 1938 faehrt der Fuehrer Adolf Hitler im offenen Wagen in Oberoesterreich am Benediktiner-Stift Melk an der Donau vorbei, wo er von einer Gruppe junger Frauen in Trachten mit ausgestrecktem Arm begruesst wird. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) | 100 Must-Reads Veza Canetti Die Schildkröten

Жертва или соучастница: Австрия переосмысливает свою роль в "третьем рейхе" 13.10.2021

Долгое время Австрия считала себя жертвой гитлеровского режима. Новая экспозиция в мемориале Аушвиц-Биркенау символизирует крутой разворот в трактовке роли страны во Второй мировой войне.

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)  11.10.2021

В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?

27.08.2021+++ Der Angeklagte Heinz-Christian Strache, ehemaliger Vizekanzler von Österreich, kommt vor Prozessbeginn im großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht Wien. Im Korruptionsprozess gegen Österreichs ehemaligen Vizekanzler soll am 27.08.2021 das Urteil gesprochen werden. Laut Anklage soll er dem befreundeten Eigentümer einer Privatklinik zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen haben. +++ dpa-Bildfunk +++

Бывший вице-канцлер Австрии приговорен к условному сроку за коррупцию 27.08.2021

Хайнц-Кристиан Штрахе признан виновным в получении партийного пожертвования от одной из частных клиник. Ее владелец, проходивший по тому же делу, получил 12 месяцев тюрьмы условно.

Почему карта мечетей и исламских центров вызвала в Австрии очень неоднозначную реакцию? (13.07.2021) 13.07.2021

Карта Австрии, на которой отмечены 600 мечетей и исламских центров, не понравилась многим мусульманам. Они опасаются дискриминации. Автор идеи отвечает на это, что хотел лишь показать присутствие мусульман.
ARCHIV - HANDOUT - Das undatierte Handout von der Deutschen Bundesbank in Frankfurt (Hessen), zeigt verschiedene Euro-Schein-Bündel in bar. Immer mehr Bargeld wird hinter Schloss und Riegel eingelagert. Bankschließfächer und Heimtresore liegen dabei im Trend. Foto: Bundesbank/dpa (zu lni «Bargeld-Boom hinter verschlossenen Türen? Cash scheint auf Vormarsch» vom 08.12.2014) - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung bei Nennung: «Foto: Bundesbank/dpa») +++ dpa-Bildfunk +++

Пандемия: ЕС приступает к привлечению займов на рынке капитала 01.06.2021

Последними план заимствований одобрили Польша и Австрия. С 1 июня ЕС приступает к восстановлению после пандемии.
ARCHIV - 10.03.2011, Russland, Moskau: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden (l) gibt dem russischen Präsident Wladimir Putin die Hand. (zu dpa: «Kreml: Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag») Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Финляндия предложила площадку для встречи Путина и Байдена 14.04.2021

Как пишет газета Iltalehti, Финляндия предложила США и РФ провести встречу президентов этих стран на своей территории. С аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.
VOLGOGRAD, RUSSIA - JANUARY 18, 2021: A package of Gam-COVID-Vac Sputnik V, a COVID-19 vaccine, and a syringe are pictured at the Volgograd nursing home for the elderly and disabled. Dmitry Rogulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F48CF

Коронавирус: Австрия договаривается с Россией о поставках "Спутника V" 30.03.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 128 млн человек во всем мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели более 103 млн пациентов. DW следит за событиями 30 марта.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gestures as he delivers a joint statement with Austrian Chancellor Sebastian Kurz and Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen in Jerusalem March 4, 2021. Olivier Fitoussi/Pool via REUTERS

Австрия, Дания и Израиль будут сотрудничать в производстве вакцин 05.03.2021

Создание австрийско-датско-израильского альянса "Группа первопроходцев" для борьбы с коронавирусом вызвало критику в Париже.

Сдержит ли Австрия распространение южноафриканского вируса-мутанта? (16.02.2021) 16.02.2021

Австрийский Тироль пытается остановить распространение южноафриканского варианта коронавируса, вспышка которого произошла в этой земле. Репортаж DW.
Sebastian Kurz, Bundeskanzler von Österreich, während einer Pressekonferenz der Bundesregierung unter dem Titel Aktuelles zu Corona im Bundeskanzleramt. Österreich verlängert den Corona-Lockdown um weitere zwei Wochen. Bundeskanzler Kurz begründete dies damit, dass Mutationen des Virus nun auch in Österreich angekommen seien. +++ dpa-Bildfunk +++

Австрия поддержала позицию канцлера ФРГ по "Северному потоку - 2" 06.02.2021

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на необходимость санкций против РФ за преследование Навального.
Demonstrators with protective suits and masks protest against the government restrictive measures to curb the spread of COVID-19 infections in Vienna, Austria, Saturday, Jan. 16, 2021. (AP Photo/Ronald Zak)

Коронавирус: Австрия продлевает локдаун до 7 февраля 17.01.2021

Необходимость продлить локдаун канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил распространением в стране нового, британского варианта коронавируса.
Beschlagnahmte Waffen werden im Rahmen einer Pressekonferenz der Landespolizeidirektion Wien gezeigt. Bei einem Schlag gegen ein rechtsextremes Netzwerk hat es fünf Festnahmen in Österreich und zwei in Bayern gegeben. (zu dpa «Schlag gegen Rechtsextreme: Festnahmen in Österreich und Bayern»)

В Австрии раскрыта правоэкстремистская группировка со связями в Германии 12.12.2020

Полиция в Австрии обнаружила крупный склад оружия правых экстремистов, пять человек задержаны по подозрению в создании вооруженных формирований на территории Германии.
Austria's Chancellor Sebastian Kurz arrives to attend a news conference as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Vienna, Austria November 14, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

Коронавирус: Австрия вводит повторный локдаун 14.11.2020

На фоне растущего числа заражений коронавирусом Австрия вводит радикальные карантинные меры, которые будут действовать с 17 ноября до 6 декабря.

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки? (03.11.2020) 03.11.2020

Теракт в столице Австрии власти называют атакой на европейские ценности. В полиции говорят об исламистском характере нападения. Жители Вены пребывают в шоке.
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