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РФ выдворяет главу бюро австрийской медиакомпании ORF

Ольга Лебедева
26 июня 2024 г.

В ответ на отказ Австрии продлить разрешение на пребывание главе корпункта ТАСС Россия лишила аккредитации последнюю корреспондентку австрийской ORF. В Вене назвали решение неоправданным и неприемлемым.

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Здание ORF в Вене
Россия лишила аккредитации корреспондентку ORFФото: picture-alliance/picturedesk.com/APA/H. Punz

Власти России обязали покинуть страну шеф-корреспондента австрийской общественно-правовой медиакомпании ORF Каролу Шнайдер. В среду, 26 июня, она была вызвана в МИД России, где ей сообщили о лишении аккредитации. Журналистке было "предписано сдать аккредитационное удостоверение и в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", заявили на Смоленской площади.

Ведомство назвало данное решение "вынужденной ответной мерой" на меры австрийских властей в отношении сотрудников российских СМИ. В заявлении указывается на отказ Австрии продлить разрешение на пребывание главе корпункта ТАСС Арине Давидян, которую обязали покинуть страну в течение двух недель. Кроме того, в заявлении указывается на решение австрийских властей отозвать аккредитацию еще одного российского журналиста, которое было принято 30 апреля.

В МИД РФ также пообещали восстановить аккредитацию Каролы Шнайдер в случае пересмотра решения в отношении главы австрийского корпункта ТАСС. Как отмечает dpa, Шнайдер являлась последней остававшейся в России корреспонденткой ORF.

МИД Австрии: неоправданный и неприемлемый шаг

В МИД Австрии осудили решение РФ, назвав его "неоправданным и неприемлемым шагом". Временный поверенный в делах российского посольства в Вене был вызван в министерство, где "до него будет недвусмысленно донесен протест по поводу этого шага", заявило австрийское ведомство.

Как Шнайдер, так и высланная ранее журналистка ORF Мария Книпс-Виттинг будут пока освещать события в России из Вены, но медиакомпания подаст заявку на новую аккредитацию в Москве, сообщили в ORF.

Австрия отозвала аккредитацию двух корреспондентов ТАСС

В середине июня власти Австрии отозвали аккредитацию у двух корреспондентов ТАСС в Вене, написало агентство dpa со ссылкой на МВД в Вене. МИД России сообщил, что власти Австрии предписали покинуть страну одному журналисту ТАСС - Ивану Попову.

В ответ российский МИД лишил аккредитации журналистку австрийской телекомпании ORF в Москве Марию Книпс-Виттинг, потребовав, чтобы она покинула страну. Австрийская телекомпания назвала это решение непостижимым. МИД страны также счел ответные меры Москвы "совершенно необоснованными".

Венская еженедельная газета Falter в марте рассказала о деятельности российских спецслужб в Вене, упомянув и сотрудников ТАСС. Они, по данным секретного досье, на которое ссылается издание, "под журналистским прикрытием" добывали сведения о политических кругах Австрии, а один из корреспондентов был сотрудником Службы внешней разведки РФ.

 

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