Австрию шокировало самоубийство врача: как бороться с травлей в соцсетях?

Новость о гибели Лизы-Марии Келлермайр (Lisa-Maria Kellermayr) вызвала в Австрии огромный резонанс. Врача на протяжении многих месяцев преследовали хейтеры - угрожали убить. Полиция считает, что 36-летняя женщина покончила с собой, не выдержав давления в соцсетях.

Лизу-Марию Келлермайр нашли мертвой в ее собственной частной практике. Также обнаружено несколько прощальных писем. В них, по данным австрийской прессы, врач обвиняет в бездействии и равнодушии правоохранительные органы и врачебную палату.

Угрозы со стороны антипрививочников

В центре внимания общественности врач Лиза-Мария Келлермайр из Верхней Австрии оказалась в начале 2021 года. Это произошло на фоне борьбы с пандемией. Женщина, работавшая в скорой медицинской помощи, активно выступала в соцсетях и СМИ против антипрививочников и агитировала за вакцинацию. Весной 2021 года врач открыла собственную практику и продолжала критиковать "сторонников заговора". В результате она стала мишенью для агрессивно настроенных антиваксеров, а в соцсетях началась травля активистки.

Погибшая врач Лиза-Мария Келлермайр

Ситуация ухудшилась, когда в конце 2021 года власти Австрии объявили о решении ввести обязательную вакцинацию. В стране проходили многотысячные демонстрации противников прививок. 16 ноября прошлого года 600 манифестантов окружили больницу в австрийском городе Вельс. Лиза-Мария Келлермайр была шокирована тем, что воинственно настроенные сторонники теорий заговора даже заблокировали подъездные пути для машин скорой помощи и вход в клинику. Врач распространила видео, снятое из окон больницы, в своих соцсетях. На следующий день австрийская газета Der Standard подтвердила эти факты, однако в тот день полиция опровергла ее сообщение, назвав его "фейковым". Именно после этого твита полиции агрессивно настроенные антипрививочники посчитали, что получили карт-бланш - на своих форумах они стали называть врача лгуньей. И это было лишь началом травли женщины.

Врач получала письма с угрозами

Антиваксеры много раз обещали расправиться с Лизой-Марией Келлермайр и даже убить ее. Она многократно обращалась и к властям, и к СМИ, пытаясь привлечь внимание к угрозам. В интервью DW в начале 2022 года врач зачитала отрывок одного из электронных писем, в котором ее пообещали казнить: "Привет, тупой кусок дерьма! Можешь угрожать мне адвокатами, но ты все равно со мной не справишься. Вместо этого я решил расправиться с тобой... Я, конечно, убью и весь твой персонал. Я вооружен, у меня есть ружье..." И подобных писем, по словам женщины, было множество. "Это не просто оскорбления типа "ты - жирная свинья". Речь идет о реальных угрозах, за которые можно получить несколько лет лишения свободы, - рассказывала женщина журналистам. Она была уверена, что потенциал насилия, который существует, недостаточно распознан и что принимаемых контрмер недостаточно. Однако соответствующей помощи от правоохранительных органов врач не получила.

Но врач воспринимала угрозы всерьез. Она решила в частном порядке обеспечивать охрану себе и своим сотрудникам. Под столом у нее была тревожная кнопка. У входа в частную практику постоянно дежурил охранник, в одном из кабинетов врач установила специальную укрепленную дверь, а в кармане халата у нее всегда был газовый пистолет. Лиза-Мария Келлермайр перестала уходить с работы домой, решив ночевать на диване в кабинете. Женщина потратила, по собственным словам, около 100 тысяч евро, чтобы обеспечить себе защиту. Однако травля в соцсетях не прекратилась, а сама врач потеряла пациентов. Частная практика стала нерентабельной - через несколько месяцев ее пришлось закрыть. А 29 июля женщина была найдена мертвой в своем кабинете.

Что делать с ненавистью в соцсетях?

Власти Австрии болезненно отреагировали на суицид Лизы-Марии Келлермайр. Президент страны Александер ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) побывал на месте гибели врача. Он призвал всех объединиться против ненависти и покончить с атмосферой запугивания и нагнетания страха: "Ненависти и нетерпимости нет места в нашей Австрии", - сказал он. МВД страны начало расследование этого дела. Министр юстиции Альма Задич (Alma Zadić) поручила прокуратуре произвести вскрытие тела Келлермайр. Следствие также должно оценить, несет ли полиция ответственность за смерть доктора.

Дело Келлермайр вызвало огромный общественный резонанс, причем не только в Австрии. Об этой истории сообщили многие СМИ в Европе. Трагическая гибель молодой женщины привлекла внимание к реальной опасности, которую провоцирует разжигание ненависти. В обществе с новой силой разгорелись дискуссии о том, что могут предпринять власти и рядовые жители против хейтеров и травли в интернете.

* * *

Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian Вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.

Смотрите также:

На грани самоубийства, или Как соцсети влияют на психику детей (08.02.2018)

Борьба с хейтерами в соцсетях. В Германии вводят новые правила