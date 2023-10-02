Что будет с домом, в котором родился Гитлер

В доме, где родился Адольф Гитлер, планируется разместить полицейский участок. Споры по этому поводу разделили австрийское общество: что делать со зданием, где вырос диктатор "третьего рейха"?

Неприметный каменный дом по адресу Salzburger Vorstadt 15 окрашен в приветливый бежевый цвет. На окнах первого этажа - железные решетки. Неподалеку от дома автобусная остановка, рядом с ней установлен памятный камень из гранита. "За мир, свободу и демократию. Нет - фашизму. Памяти миллионов погибших", - гласит высеченная надпись. В этом доме 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер (Adolf Hitler), диктатор "третьего рейха".

Уже один этот факт делает дом особенным, а Браунау-на-Инне - историческим городом. До сих пор, спустя 78 лет после самоубийства Гитлера в бункере берлинской рейхсканцелярии, благодаря которому он ушел от всякой ответственности незадолго до безоговорочной капитуляции Германии, все еще ведутся дискуссии о дальнейшей судьбе дома, где родился Адольф Гитлер. Австрия, которая является владельцем этого здания, хотела бы наконец избавиться от места паломничества неонацистов, поэтому и было решено отдать дом под полицейский участок. Но это решение вызывает сопротивление и протесты.

"Пощечина жертвам"

"Преобразование его в полицейский участок посылает совершенно неверный сигнал, это пощечина жертвам", - говорит 58-летний кинорежиссер Гюнтер Швайгер (Günter Schwaiger). Он снял документальный фильм "Кто боится Браунау?" - о месте рождения Гитлера. Фильм получил высокую оценку кинокритиков и зрителей.

Гюнтер Швайгер (справа) - кадр из его фильма Фото: Dim Dim Film / Günter Schwaiger

Картину, над созданием которой Швайгер работал пять лет, показывают в кинотеатрах альпийской республики с начала сентября. В конце октября фильм представят на кинофестивале в Германии. "Браунау - не "коричневый" город, как раз наоборот", - подчеркнул режиссер Швайгер в интервью DW. Тот факт, что Гитлер родился здесь, заставляет людей больше, чем где-либо еще, помнить о прошлом. "Не нужно бояться Браунау и уж тем более людей, проживающих в этом городе", - уверен режиссер.

Между тем, гражданская инициатива выступает против плана австрийского министерства внутренних дел разместить в нем полицейский участок. "Символический эффект был бы катастрофическим", - заявила DW пресс-секретарь Эвелине Долль (Eveline Doll). В эпоху нацизма полиция играла сомнительную роль. "Есть много хороших идей и предложений, как можно было бы разумно и ответственно найти новое место этому дому в современной жизни", уверена Долль.

Специальная комиссия ищет решение

Поиски "подходящего" варианта для использования дома, в котором родился Гитлер, начались давно. После "аншлюса", присоединения Австрии в 1938 году к "третьему рейху", нацистская партия НСДАП приобрела место рождения своего "лидера" и создала здесь культурный центр. После войны он вернулся к прежним владельцам, а государство стало арендатором помещений. За это время здесь была библиотека, школа, мастерская для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2011 года дом пустует. В 2016 году Австрия экспроприировала дом, чтобы не допустить его перехода в частное пользование неонацистами.

Но что с ним теперь делать? В стране создана специальная Комиссия по исторически корректному обращению с местом рождения Адольфа Гитлера. В своем итоговом отчете группа экспертов, в которую также вошли историки и политики, заявила: "Миф о лидере и культ лидера были и остаются частью нарративов о Гитлере". Важно "сломить существующую символику этого места" - путем "использования этого здания в социально-благотворительных или официально-административных целях". Комиссия не рекомендует использовать дом для проектов образовательного характера или проведения различных выставок.

Опасения экспертов

"Целью всегда было не допустить того, чтобы этот дом стал местом паломничества неонацистов", - объясняет Оскар Дойч (Oskar Deutsch), президент еврейской общины Вены и член Комиссия по исторически корректному обращению с местом рождения Адольфа Гитлера. Однако следует заметить, что "здесь планируется создать полицейский участок демократического правового государства, задачей которого, среди прочего, является принятие мер против реактивации национал-социализма". В конце концов эту цель преследуют все участники дебатов вокруг дома Гитлера.

Фото: Ernst Weingartner/CHROMORANGE/picture alliance

В марте Институт маркетинга города Линца в рамках гражданской инициативы опросил 1000 австрийцев. Более половины (52 процента) поддержали идею размещения в доме в Браунау-на-Инне организации, которая тематически занимается изучением историей национал-социализма, сохранением памяти о его жертвах, антифашизмом, толерантностью и проблемами сохранения мира. 23 процента опрошенных высказались за снос дома. И лишь шесть процентов поддержали идею размещения в нем полицейского участка.

Эвелине Долль, пресс-секретарь гражданской инициативы, считает, что в городе Браунау-на-Инне должна постоянно работать передвижная выставка "Праведники: храбрость - это вопрос выбора" ("Die Gerechten - Courage ist eine Frage der Entscheidung") венской ассоциации "Австрийские друзья Яд Вашема". Выставка площадью в 400 квадратных метров посвящена отважным людям, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти евреев во время Холокоста.

Судя по всему, на пути переоборудования дома в полицейский участок, которое обойдется в 20 миллионов евро, никаких препятствий больше не стоит. Там же планируется создать учебный центр, в котором сотрудники полиции смогут проходить обучение в сфере прав человека. Строительные работы начнутся в начале октября. Однако дискуссия об использовании дома, в котором родился Гитлер, в Браунау-на-Инне, скорее всего, не утихнет.

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