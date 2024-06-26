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Дело о шпионаже на РФ в Австрии: подозреваемый освобожден

Ольга Лебедева
26 июня 2024 г.

Суд в Австрии постановил освободить задержанного в конце марта Эгисто Отта, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и ведении шпионаже в ущерб интересам Австрии.

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Судебный молоток
Суд в Вене освободил из предварительного заключения подозреваемого в шпионаже Эгисто ОттаФото: picture-alliance/dpa/U. Deck

В Австрии освобожден спустя три месяца после задержания бывший сотрудник ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт, подозреваемый в шпионаже в пользу России. В среду, 26 июня, высший земельный суд в Вене постановил освободить Отта, являющегося ключевой фигурой в разгоревшемся в конце марта крупном шпионском скандале.

Нет оснований для предварительного заключения

Как отмечается в решении, серьезные подозрения в отношении задержанного "в значительной степени" по-прежнему сохраняются, но нет оснований для ареста в связи с возможным совершением нового преступления. "Нет никаких доказательств того, что обвиняемый совершил дальнейшие преступления после предыдущего предварительного заключения в начале 2021 года. Факты, на которых базируются серьезные подозрения, имели место до назначенного ранее предварительного заключения", - указывается далее.

Предварительное заключение может быть назначено только при наличии серьезного подозрения в совершении преступления и хотя бы одной из названных в законе причин задержания - риска побега, риска сговора и риска совершения преступления, говорится в заявлении суда, имеющемся в распоряжении AFP. Как отмечает в свою очередь агентство APA, Отт уже вышел на свободу.

Впервые Отт был арестован в 2021 году, но освобожден вскоре после ареста на том основании, что он больше не работал в Управлении по защите конституции. О его новом задержании стало известно в конце марта 2024 года.

Шпионский скандал в Австрии

Эгисто Отта подозревают в злоупотреблении служебным положением и ведении разведки в ущерб интересам Австрии. По данным СМИ, Отту среди прочего вменяется в вину передача ФСБ РФ данных, украденных в 2022 году с телефонов высокопоставленных чиновников из МВД Австрии - Михаэля Клойбмюллера, который в течение многих лет руководил офисом главы МВД Австрии, директора Федеральной полиции Михаэля Такача и главы Федерального ведомства по делам иммиграции и предоставления убежища Гернота Майера.

В начале марта имя бывшего разведчика фигурировало в расследовании Der Spiegel и The Insider об экс-директоре финансовой компании Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), который, по данным СМИ, на протяжении многих лет работал на российские спецслужбы. По информации журналистов, Отт помог создать Марсалеку шпионскую ячейку для российских спецслужб, а также помогал следить за журналистом Христо Грозевым после публикации расследования об отравлении российского политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ.

После задержания Отто канцлер Австрии Карл Нехаммер созвал Совет национальной безопасности. "Российские шпионские сети угрожают нашей стране, проникая в политические партии или объединения или эксплуатируя их", - заявил он.

Дело Яна Марсалека и обвинения в шпионаже

Яна Марсалека подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. После банкротства компании Wirecard в июне 2020 года он бежал из Германии и, предположительно, скрывается в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. СМИ также сообщали, что российские власти помогли Марсалеку взять новую личность после побега. В частности, как писал The Insider, его могли прятать в России под видом священника, а согласно расследованию центра "Досье" и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова.

По мнению британских прокуроров, Ян Марсалек был вовлечен в шпионскую деятельность даже после побега из Германии. Следствие считает, что с 2020 по 2023 годы он руководил в Великобритании группой болгар - агентов российской разведки. Эту группу в числе прочего обвиняют в содействии плану России по похищению людей в Великобритании и за ее пределами, а также в организации слежки в Черногории. В настоящее время ее члены находятся под следствием.

 

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