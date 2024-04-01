В Австрии созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа РФ

Канцлер Австрии соберет Совет нацбезопасности после задержания бывшего сотрудника спецслужбы Эгисто Отта, который мог шпионить на ФСБ.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер созвал Совет национальной безопасности после задержания по подозрению в шпионаже на РФ бывшего сотрудника ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отта. Об этом сообщает агентство dpa в понедельник, 1 апреля.

"Российские шпионские сети угрожают нашей стране, проникая в политические партии или объединения или эксплуатируя их", - заявил канцлер. Заседание Совета нацбезопасности намечено на 9 апреля.

"Имеются серьезные обвинения в шпионаже. С одной стороны, эти обвинения должны быть разъяснены судебными органами, а с другой стороны, необходима оценка и разъяснение того, какое влияние эти обвинения оказывают на ситуацию с безопасностью в Австрии. Поэтому 9 апреля я созову совет национальной безопасности», - написал Нехаммер в соцсети X.

Задержание экс-сотрудника спецслужб по подозрению в шпионаже на РФ

О задержании Эгисто Отта стало известно в конце марта. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и ведении тайной разведки в ущерб интересам Австрии, сообщили в правоохранительных органах. По сведениям газеты Der Standard, Отт, в частности, подозревается в передаче ФСБ России данных с телефонов трех высокопоставленных чиновников из австрийского министерства внутренних дел.

Эта информация была украдена летом 2022 года с устройств Михаэля Клойбмюллера, который в течение многих лет руководил офисом главы МВД Австрии, директора Федеральной полиции Михаэля Такача и главы Федерального ведомства по делам иммиграции и предоставления убежища Гернота Майера.

В начале марта имя бывшего разведчика фигурировало в расследовании Der Spiegel и The Insider об экс-директоре финансовой компании Wirecard Яне Марсалеке (Jan Marsalek), который, по данным СМИ, на протяжении многих лет работал на российские спецслужбы. По информации журналистов, Отт помог создать Марсалеку шпионскую ячейку для российских спецслужб, а также помогал следить за журналистом Христо Грозевым после публикации расследования об отравлении российского политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ.

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