Champions League: Fase de grupos arranca esta semana

Nesta época, devido à realização do campeonato mundial de futebol entre novembro e dezembro, a fase de grupos da Champions League será disputada em quase todas as semanas. A última jornada joga-se a 2 de novembro, pouco antes do arranque do Mundial do Qatar.

Depois da pausa para dar lugar aos jogos do mundial de futebol, a Champions só regressa a 14 de fevereiro com a disputa dos oitavos de final – derradeira fase das eliminatórias – sendo que a final será em Istambul, na Turquia, a 10 de junho de 2023.

No arranque da primeira jornada estão agendados para esta terça e quarta-feira (06. e 07.09), 16 jogos. De resto, é uma jornada que reserva grandes emoções para os amantes da modalidade "rainha".

Grupo F

Celtic vs. Real Madrid

Esta terça-feira (06.09), quando forem 20:00 UTC, o campeão atual, o Real Madrid, inicia a defesa do título defrontando os escoceses do Celtic. O jogo terá lugar na cidade de Glasgow. Os "merengues" vão para este jogo galvanizados não só pelo último título, mas porque há mais de 10 dias viram o seu técnico, Carlos Ancelotti, ser eleito o melhor treinador do ano, 2021/2022.

No outro jogo do grupo, o RB Leipzig recebe o Shakhtar.

Grupo H

PSG vs. Juventus

Esta será certamente a maior atração do arranque da fase de grupos da Champions League. Não é para menos. Poderá ser o possível arranque da caminhada do PSG rumo ao tão almejado troféu da Champions, que tanto procura já lá vai algum tempo.

PSG entre os favoritos da presente Champions League

Mesmo com uma constelação de estrelas como Leo Messi, Neymar, Mbappé e tantos outros galáticos do futebol mundial, o PSG continua sem chegar lá.

Mas do outro lado estará a formação de Turim, que também busca o canecão há muito tempo, embora vá tropeçando pelo caminho. Conseguirão Leo Messi e companhia arrancar a Champions com o pé direito? Ou será Ángel Di Maria, que este verão abandonou o Parque dos Príncipes para a "velha senhora", a sair vitorioso? É isso que os amantes de futebol aguardam para ver esta terça-feira.

Para fechar o grupo, o Benfica recebe em Lisboa, no Estádio da Luz, a formação Maccabi Haifa.

Grupo G

Sevilha vs. Manchester City

Este jogo é quase um triângulo entre as três maiores ligas europeias, cujo elo chama-se Erling Haaland. Para os espanhóis, será interessante ver como é que o Sevilha se comportará perante uma das grandes referências ofensivas do futebol na atualidade: Haaland, que em 25 jogos da Liga dos Campeões já marcou 27 golos.

Na Alemanha, a atuação de Erling Haaland, de 22 anos, não passará despercebido, até porque ainda são frescas as memórias da atuação do jovem na Bundesliga ao serviço do Borussia Dortmund, tendo marcado 62 golos em 67 jogos.

Haaland já marcou 27 golos em 25 partidas da Champions League

Claro que é na Inglaterra, para onde se transferiu neste verão, que o norueguês concentrará mais as atenções devido à sua imparável veia goleadora. Em apenas seis jogos disputados na Premiere League, Haaland já marcou 10 golos. Será que fará a sua estreia na Champions pelo City com golos?

Dortmund vs. Copenhaga

Ainda no grupo G, estará o Borussia Dortmund a adaptar-se bem à saída de Erling Haaland? O certo é que, no campeonato alemão, as coisas parecem estar bem encaminhadas. Em cinco jornadas, a equipa venceu quatro jogos e perdeu apenas um. Marcou oito golos e sofreu quatro.

E a prova dos nove, no que diz respeito à Liga dos Campeões, será esta terça-feira, diante do Copenhaga.

Na antevisão do jogo, o técnico do Copanhaga, Jess Thorup, avisou que está na prova "para competir, realizar boas exibições e dar ótimas experiências aos nossos adeptos".

Grupo E

Dínamo Zagreb vs. Chelsea

Salzburgo vs. AC Milan

Quarta-feira (07.09)

Grupo B

Atlético Madrid vs. FC Porto

A primeira jornada da fase de grupos da Champions League encerra na quarta-feira (07.09), dia em que a lusofonia estará em grande na partida entre o Atlético Madrid, de Reinildo Mandava, e o FC do Porto.

Atlético Madrid, do moçambicano Reinildo Mandava, bate-se com o FC Porto

Os dois conjuntos já se defrontaram para a Champions League em oito ocasiões, tendo os "colchoneros" [Atlético Madrid] vencido em três partidas; os dragões [FC Porto] venceram em duas e há registo de três empates.

Apesar da desvantagem nos confrontos diretos, os dragões estão no top 5 das equipas com maior número de participações na fase de grupos da Champions – 26, igual número do Bayern Munique e a apenas um do recorde de participações, pertença de Barcelona e Real Madrid. No entanto, o Atlético Madrid vai para a sua 13ª participação na fase de grupos da Champions.

Ainda para o grupo B: Club Brugge recebe em casa o Bayer Leverkusen.

Grupo D

Frankfurt vs. Sporting

Este é outro embate que manterá a lusofonia atenta. Depois da goleada neste sábado por 4 -0 sobre o RB Leipzig, o Frankfurt recebe no Deutsche Bank Park o Sporting Club de Portugal. É uma partida entre duas equipas cujo início da época nas respetivas ligas está longe do esperado.

Outro jogo do grupo: Tottenham vs. Marselha

Sadio Mané, atacante do Bayern de Munique com responsabilidade de colmatar a saída de Lewandowski

Grupo C

Inter de Milão vs. Bayern de Munique

Sem Robert Lewandowski, que esta época se mudou para o Barcelona após oito temporadas em Munique, os bávaros foram a Liverpool buscar o senegalês Sadio Mané para o ataque.

Esta quarta-feira, o melhor jogador africano de 2021/22 estreia-se na Liga dos Campeões com a camisola do Bayern, depois de ter participado na prova por várias ocasiões, pelo Liverpool.

A estreia de Mané será em Itália, defrontando o Inter de Milão, no Estádio San Siro, diante de um Inter que há nove jogos não perde em casa. O técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, sabe das dificuldades que poderá encontrar em Itália, por isso quer uma equipa "concentrada desde o início".

O grupo encerra com o jogo entre Barcelona vs. Viktoria Plezn.