Renato Júnior Luz Sanches, ou simplesmente Renato Sanches, nasceu na Amadora em agosto de 1997 e é um futebolista português que atua como defesa.

Oriundo de famílias com raízes são-tomenses e cabo-verdianas, profissionalizou-se pela equipa B do Sport Lisboa e Benfica em 2014, passando a integrar na época seguinte a equipa principal do mesmo clube. Em maio de 2016, Sanches assinou contrato de cinco anos com o clube alemão Bayern Munique. Estreou-se pela seleção portuguesa principal em março de 2016, ano em que durante o Europeu de futebol se revelou um jogador crucial para a obtenção do título europeu para a equipa das quinas.