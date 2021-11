O Olympique de Marselha, ou simplesmente Olympique, é um clube de futebol francês com sede na cidade de Marselha, uma das três maiores do país, localizada no sul da França.

O Olympique de Marselha tem como estádio oficial o Vélodrome. Fundado em 1899 por René Dufaure de Montmirail, o Olympique é o mais bem-sucedido clube francês, sendo o único detentor de um título da Liga dos Campeões da UEFA (1992-93), além de nove campeonatos franceses e dez Taças de França. O principal rival do Olympique de Marseille é o Paris Saint-Germain (PSG).