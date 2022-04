West Ham 1-1 Lyon

A expulsão aos 45+3 de Cresswell deixou o West Ham com menos uma unidade para a segunda parte. No entanto, a segunda parte começou de feição, com os "Hammers" a marcarem aos 52 minutos, por Bowen. O Lyon aproveitou a superioridade numérica para subir no terreno e atacar mais. Aos 66 minutos, Ndombélé (foto) empatou a partida.