Bayern de Munique: Lewandowski dado como certo no Barcelona

A confirmação foi feita pelo clube bávaro este sábado (16.07), pela voz do seu presidente, Oliver Kahn, citado pelo jornal alemão Bild .

Kahn frisou no entanto que, "até agora chegamos apenas a um acordo verbal", garantindo que as negociações continuam, mas "no excelente caminho".

Pelo passe do avançado de 33 anos, o Barcelona terá desembolsado cerca de 45 milhões de euros, mais cinco por objetivos.

Oliver Kahn confirma pré-acordo com o Barcelona

A imprensa desportiva alemã e espanhola avança que o goleador polaco já terá se despedido dos seus colegas do Bayern de Munique este sábado, depois da sessão de treinos matinal e deverá seguir para Miami, Estados Unidos, para se juntar aos novos colegas sob ordens de Xavi.

Mas antes, espera-se que viaje ainda hoje para Espanha, para os habituais exames médicos antes de ser oficializado como jogador catalão.

"Estes oito anos foram especiais e não me esquecerei deles", disse Lewandowski à Sky News. "Passei um tempo fantástico em Munique".

A imprensa espanhola avança que Lewandowski poderá assinar um contrato de quatro anos com os catalães. E realizar o seu senho de infância de jogar pelo Barça.

No Bayern de Munique, para onde chegou vindo do Borussia Dortmund, em 2014, Lewandowski marcou 344 golos em 375 partidas.