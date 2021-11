Paris Saint-Germain (PSG)

O Paris Saint-Germain Football Club, também conhecido como Paris Saint-Germain ou pela sua sigla PSG, é um clube de futebol profissional francês, com sede em Paris.

O estádio oficial do PSG é o Estádio Parc de Princes. As suas cores são as cores tradicionais da cidade de Paris, o azul e o vermelho, e o branco de Saint-Germain, distrito nos arredores de Paris. O clube teve origem em 1970, a partir da fusão entre o Paris Football Club, criado um ano antes, e o Stade Saint-Germain, fundado em 1904. Em 2011, a equipa foi comprada pela QSI (Qatar Sports Investment), um fundo de investimentos ligado ao governo do Catar. O PSG venceu sete vezes o campeonato francês (1985–86, 1993–94, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18) e 12 vezes a Taça de França. Internacionalmente, o PSG conquistou uma Taça dos Clubes Vencedores de Taças em 1995-96. Como principal rival, o Paris Saint-Germain tem o Olympique de Marseille.