Was man zur Basketball-Weltmeisterschaft 2023 wissen muss

Das deutsche Basketball-Nationalteam geht als EM-Dritter mit großen Ambitionen in die WM. Angeführt von den NBA-Profis Dennis Schröder und Franz Wagner, will die DBB-Auswahl eine Medaille holen. Die Chancen scheinen gut.

Vom 25. August bis zum 10. September findet auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien die 19. Basketball-Weltmeisterschaft der Herren statt. Titelverteidiger ist Spanien. Beim Turnier, bei dem 32 Mannschaften mitspielen, geht es nicht nur um WM-Medaillen, sondern auch um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Gastgeber Frankreich ist bereits qualifiziert, sieben weitere Mannschaften können ihr Olympia-Ticket bei der WM buchen. Deutschland müsste unter die zwei besten Nationen Europas kommen, um sicher in Paris dabei zu sein. Gelingt dies nicht, kann sich die DBB-Auswahl noch über eines der vier Olympia-Qualifikationsturniere das Ticket für Paris sichern. Bei der WM spielt das deutsche Team in der Vorrunde zunächst gegen Japan, Australien und Finnland.

Wie stehen die WM-Chancen der deutschen Mannschaft?

Tatsächlich zählt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bei dieser WM zum engeren Favoritenkreis. Neben den USA, Australien und Spanien wird immer wieder auch die DBB-Auswahl von Experten als Titelanwärter genannt. Dass die Deutschen auch mit den besten Teams der Welt auf Augenhöhe agieren können, haben sie nicht zuletzt im vergangenen Jahr bei der erfolgreichen Europameisterschaft bewiesen, die mit dem Gewinn der Bronzemedaille endete. Am Wochenende vor dem WM-Start gab es beim Vorbereitungsturnier in Dubai gegen Griechenland, das allerdings ohne Superstar Giannis Antetokounmpo zur WM fährt, einen ungefährdeten Sieg (84:71). Gegen WM-Favorit USA führte Deutschland lange Zeit, musste sich schließlich aber doch mit 91:99 geschlagen geben.

In der WM-Vorbereitung konnten Dennis Schröder und Co. auch mit dem US-Team mithalten Bild: picture alliance/dpa

"Das war auf jeden Fall unser härtester Gegner", lobte US-Trainer Steve Kerr anschließend die deutschen Basketballer. "Sie sind ein großes, starkes Team. Dennis Schröder ist sehr schwer zu kontrollieren. Es ist klar, dass Deutschland eines der besten Teams der Welt ist." Bundestrainer Herbert sieht das ähnlich und gibt selbstbewusst eine Medaille als WM-Ziel aus. Derartig gut hat die deutsche Mannschaft bei ihren bislang sechs WM-Teilnahmen erst einmal abgeschnitten. 2002 wurde sie, angeführt von Superstar Dirk Nowitzki, in den USA Dritter.

Wer sind die Topspieler des deutschen Teams?

In der deutschen Mannschaft geben Aufbauspieler und Teamkapitän Dennis Schröder und Flügelspieler Franz Wagner den Ton an. Schröder, der vor der kommenden NBA-Saison von den Los Angeles Lakers zu den Toronto Raptors gewechselt ist, misst zwar nur 1,88 Meter, ist dafür aber unglaublich schnell, trifft derzeit auch von außen gut und gilt als einer der besten Verteidiger der NBA gegen den ballführenden Gegner.

Franz Wagner ist robuster geworden und zieht immer wieder gefährlich zum Korb Bild: Daniel Reinhardt/dpa/picture alliance

Wagner, der bei den Orlando Magic in seine dritte NBA-Saison geht, hat körperlich stark zugelegt. Der 2,08 Meter große Small Forward zieht auch gegen mehrere Gegner erfolgreich zum Korb, hat einen guten Wurf und besitzt dazu Qualitäten als Rebounder und Vorbereiter. Ergänzt wird das deutsche Top-Duo durch zwei weitere NBA-Spieler: den älteren Wagner-Bruder Moritz, der ebenfalls für die Orlando Magic spielt, und Daniel Theis von den Indiana Pacers.

Warum ist Maxi Kleber von den Dallas Mavericks nicht dabei?

Grund für die WM-Absage des wohl besten deutschen Rebounders und Verteidigers unter dem Korb war ein öffentlicher Streit mit Dennis Schröder. Schröder äußerte sich im Podcast des Basketball-Magazins "Got Nexxt" wenige Wochen vor der WM herablassend über den 2,08 Meter großen Power Forward der Dallas Mavericks. Er warf Kleber vor, sich vor einem Jahr bei der Europameisterschaft nicht in den Dienst der Mannschaft gestellt zu haben. Kleber hatte seine EM-Teilnahme abgesagt, um sich von einer Verletzung zu erholen. "Maxi war letztes Jahr nicht da. Wenn du dich nicht committet hast - das war eigentlich die Message für uns alle -, dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei", sagte Schröder.

Nach den kritischen Äußerungen von Dennis Schröder reiste Maxi Kleber lieber nicht mit zur Weltmeisterschaft Bild: Matt Slocum/AP Photo/picture alliance

Zudem unterstellte er Kleber, in der Hauptsache auf die EM verzichtet zu haben, um an individuellen Fähigkeiten, seinem "Game", zu arbeiten und zog Klebers Können gleichzeitig ins Lächerliche: "Maxi, sorry, aber du hast kein Game." Kleber reagierte darauf mit dem Verzicht auf die WM, weil Schröders Aussagen gezeigt hätten, dass er "in der Nationalmannschaft nicht uneingeschränkt willkommen" sei.

Wer sind die anderen Stars des Turniers?

Obwohl die USA - anders als bei früheren Turnieren - auf die ganz großen Stars wie LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durand verzichten, haben sie mit Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves einen Spieler in ihren Reihen, der die Rolle des spektakulären Top-Scorers übernehmen könnte. Edwards Klubkollege Karl-Anthony Towns, der bei der WM für die Dominikanische Republik spielt, ist einer der besten Center der NBA. Gleiches trifft - vor allem defensiv - auch auf den Franzosen Rudy Gobert zu. Der 2,16-Meter-Hüne steht ebenfalls bei den Timberwolves unter Vertrag.

Könnten bei der WM Akzente setzen: Anthony Edwards (l.) aus den USA und der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander (r.) Bild: Sue Ogrocki/AP Photo/picture alliance

Als einer der aktuell besten und komplettesten Basketballer gilt Kanadas Point Guard Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder. Kaum zu stoppen ist - zumindest an seinen guten Tagen - der slowenische Aufbauspieler Luka Doncic. Zu beachten sein wird auch der finnische Ausnahmespieler Lauri Markkanen von den Utah Jazz, der mit seinem Team in der Vorrunde auf Deutschland trifft.

Der frühere MVP [Anm.d.Red.: Most Valuable Player = wertvollster Spieler] der NBA und aktuelle Champion Nikola Jokic von den Denver Nuggets ist für Serbien nicht am Start. Auch Frankreichs kommender Superstar Victor Wembanyama verzichtete auf die Teilnahme an der WM.