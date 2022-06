Daniel Theis: "NBA-Finale ist ein Kindheitstraum"

Bei der Frage, wo er 2011 die Finalserie der Nordamerikanischen Basketball-Liga NBA verfolgt hat, kommt Daniel Theis erst einmal ins Grübeln. Damals stand mit Basketball-Ikone Dirk Nowitzki der bislang letzte Deutsche in einem NBA-Finale. "Ich glaube, ich war in Braunschweig", sagt Theis im Gespräch mit der DW, klingt aber nicht komplett überzeugt. Dann überlegt er noch einmal - und man kann anhand seiner langen Pause regelrecht erahnen, wie er die elf Jahre im Kopf zurückspult. "Ja", sagt er schließlich energisch, "da war ich noch in Braunschweig."

Der 19-jährige Teenager spielte damals für die SG Braunschweig in der 2. Liga und machte gleichzeitig erste, vorsichtige Schritte beim Kooperationspartner, den New Yorker Phantoms Braunschweig, in der höchsten deutschen Spielklasse. Einer seiner Teamkollegen damals: Dennis Schröder, heute ebenfalls NBA-Profi. Beide haben nach wie vor ein enges, freundschaftliches Verhältnis. Und dass Theis nun mit Boston um die bedeutendste Basketball-Trophäe der Welt spielt, hat auch mit Schröder zu tun. Doch dazu später mehr.

Viel Fernsehen, wenig Schlaf im Juni 2011

Wie viele seiner Basketball-interessierten Landsleute schlug sich auch Theis in jenen Juni-Tagen 2011 die Nächte um die Ohren, um live mitzuverfolgen, wie Nowitzki mit den Dallas Mavericks gegen die Miami Heat um den NBA-Titel spielte. "Wenn die Spiele um drei Uhr deutscher Zeit begannen", erinnert sich Theis, habe er sich den Wecker "so auf 4:45 Uhr oder 5 Uhr gestellt" und dann die zweite Halbzeit geschaut.

Dirk Nowitzki: 2011 bislang letzter Deutscher im NBA-Finale und einziger NBA-Champion aus Deutschland

Mittlerweile ist er 30 Jahre alt und steht nun selbst in den NBA-Finalspielen. Boston trifft auf die Golden State Warriors mit Starspieler Stephen Curry. Theis macht keinen Hehl daraus, dass die Finalteilnahme bei ihm "noch nicht ganz angekommen" sei und spricht von "einem Kindheitstraum". Und womöglich schaut ihm bei dessen Erfüllung jetzt auch sein früheres Idol Nowitzki zu.

Nowitzki über Theis: "relativ athletisch, schnell und clever"

Als Theis 2017 von Brose Bamberg aus der Basketball-Bundesliga zu den Boston Celtics wechselte, befand sich Nowitzki bereits auf der Zielgeraden seiner NBA-Karriere. Der Würzburger hatte in seinen insgesamt 21 NBA-Jahren immer interessiert den Weg seiner Landsleute verfolgt, die es in die beste Liga der Welt schafften. Den 2,04 Meter großen Theis, der auf der Center-Position und als Power Forward eingesetzt werden kann, beschrieb Nowitzki als "einen Großen", der "relativ athletisch, schnell und clever " sei und "gut zum Korb" komme.

Während Nowitzki bei den Mavericks Superstar, Gesicht, Herz und Seele in einem war, und die Texaner 2011 zu ihrem ersten und bis heute einzigen NBA-Titel führte, ist Theis bei den Celtics eher die Nummer acht oder neun. Als Robert Williams, Bostons etatmäßiger Center, sich Anfang April am Knie verletzte und operiert werden musste, stand der Deutsche mit der Rückennummer 27 in der "starting five". Als Williams zu Beginn der Playoffs immer noch fehlte, spielte Theis ebenfalls in allen vier Partien der Serie gegen die Brooklyn Nets von Beginn an.

Theis: "Ich habe viele Rollen"

Beim 114:107-Heimsieg in der zweiten Begegnung gegen die Nets traf er sieben seiner neun Würfe aus dem Feld, sammelte in 31 Minuten Spielzeit 15 Punkte und schnappte sich sechs Rebounds. Seitdem Williams jedoch wieder zur Verfügung steht, sind Theis' Minuten weniger geworden. In den vergangenen drei Begegnungen der Halbfinalserie gegen die Miami Heat kam der Deutsche gar nicht zum Einsatz. Trotzdem wirkte er auf der Bank so engagiert, wie seine Teamkollegen auf dem Parkett. Theis applaudierte, motivierte, gab High Fives. "Ich habe viele Rollen", betont er durchaus stolz.

Daniel Theis ist ein kantiger und kampfstarker Spieler, der vor allem in der Defensive seine Stärken hat

Theis ist der zweitälteste Celtics-Profi. Er ist zwar kein Star, aber dennoch ein erfahrener Akteur. Vor seiner Zeit in der NBA hatte Theis fünf Jahre lang mit Bamberg international gespielt, darunter zwei Saisons in der EuroLeague, dem bedeutendsten Wettbewerb für europäische Vereinsmannschaften. Hinzu kommen die Teilnahmen mit Deutschland an der EM 2017 und der WM 2019.

36 Millionen-Dollar-Vertrag in Houston

Theis möchte auch wegen seiner Erfahrung "ein Leader" sein und vorangehen - sei es von der Bank aus, auf dem Spielfeld oder im Training. Dinge ansprechen und kommunizieren, die ihm auffallen. Theis ist der "energy guy", wie er sich selbst nennt. Der Typ Profi, der vor allem in der Defensive mit seiner Spielweise den Ton angibt, dafür im Angriff weniger spektakuläre Aktionen zeigt - aber viele clevere Blocks für die Mitspieler stellt und unter beiden Körben beim Rebound schuftet. Einer, der die Teamkollegen mitreißt. Eine Art Aufladekabel für die Mannschaft.

Vor einem Jahr hatten die Celtics ihrem "energy guy" jedoch den Stecker gezogen. Theis' auslaufender Vertrag wurde nicht verlängert, der deutsche Nationalspieler Ende März an die Chicago Bulls abgegeben. Im Sommer unterschrieb er für vier Jahre bei den Houston Rockets. Sportlich ein Abstieg, denn Houston befand sich mitten im Neuaufbau und hatte keine Chance, die Playoffs zu erreichen. Finanziell hingegen war es ein Volltreffer. Theis hätte bis 2025 insgesamt 36 Millionen Dollar verdient. Und so zog er mit Ehefrau Lena, Tochter Laila und Sohn Mio in die texanische Ölmetropole. Doch im Februar war Theis zurück in Boston.

Tauschgeschäft mit Kumpel Dennis Schröder

Die Celtics hatten Bedarf für einen weiteren Spieler auf der Center-Position. Sie wollten mehr Tiefe unter dem Korb und gleichzeitig Aufbauspieler Dennis Schröder abgeben. Der Spielmacher hatte in Boston ohnehin nur einen Vertrag für diese eine Saison. Und da die Celtics nicht vorhatten, mit Schröder zu verlängern, waren sie darauf aus, durch einen Tausch während der Spielzeit zumindest einen gewissen Gegenwert zu bekommen. Sie bekamen ihn in Daniel Theis. Im Gegenzug wechselte Schröder nach Houston.

Seit Jahren befreundet und als Teamkollegen in der Nationalmannschaft aktiv: Theis (l.) und Schröder (r.)

Ime Udoka, der im Sommer den Trainer-Posten in Boston übernommen hatte und Theis somit nicht kannte, fiel in der ersten Trainingseinheit sofort "die Vertrautheit" des Rückkehrers auf. Team, Taktik, Tempo - alles kein Problem für Theis. Er brauchte keinerlei Eingewöhnungszeit, brachte sofort die erhofften Leistungen. Durch seine Flexibilität im Angriff sei er "perfekt für Bostons Belange auf der Center-Position", meinte der ehemalige Celtics-Profi und heutige TV-Experte Brian Scalabrini im Lokal-Fernsehen "NBC Sports Boston".

Finalchancen "50:50"

Theis ist froh über seine Rückkehr und "sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, Teil der Finals zu sein". Als dritter Deutscher spielt er um den NBA-Titel. Detlef Schrempf hatte 1996 mit den Seattle SuperSonics gegen die Chicago Bulls verloren, Dirk Nowitzki nach der Niederlage 2006 gegen Miami seine zweite Chance fünf Jahre später genutzt und somit den Makel des titellosen Topstars abgelegt.

Theis sieht Bostons Chancen gegen Golden State "bei 50:50". Mit Dennis Schröder hatte er nach seinem Wechsel einige Male telefoniert, seit Beginn der Playoffs jedoch keinen Kontakt mehr gehabt. Aber "wenn alles nach Plan läuft, werde ich ihn im Sommer bei der Nationalmannschaft sehen", meint Theis. Schröder und er wollen sich mit dem Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf die Heim-Europameisterschaft im September vorbereiten.

Deutschland spielt seine Vorrundenspiele in Köln, die Partien der K.o.-Phase werden in Berlin ausgetragen. Und vielleicht haben die Gastgeber ja dann mit Daniel Theis einen NBA-Champion dabei.