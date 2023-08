Die Statue, die Nowitzki bei seinem typischen "Flamingo Fadeaway" zeigt, steht seit Weihnachten 2022 vor der Halle der Mavericks in Dallas. "Loyalty never fades away" (Loyalität vergeht nie) ist auf dem Sockel zu lesen. Hier wird Nowitzki für immer stehenbleiben. Auch seinen Platz in der Basketball-Historie hat er - wie die Aufnahme in die Hall of Fame unterstreicht - auf ewig sicher.