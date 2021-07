Milwaukee Bucks holen Titel in der NBA

Die erfolgreichsten Korbjäger der NBA

Russell Westbrook (*21.857)

Im Kielwasser seines Freundes James Harden klettert auch Russell Westbrook in der Korbjägerliste nach oben. In Oklahoma bildete er mit Harden drei Jahre lang ein starkes Duo. In der Saison 2019/2020 waren sie in Houston wieder vereint. Mittlerweile spielt Westbrook für die Washington Wizards und geht ohne Harden, der die Rockets ebenfalls verlassen hat, auf Korbjagd. (*Stand 17. Mai 2021)