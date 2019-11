Wann Sie wirklich Antibiotika nehmen müssen

Was sind Antibiotika?

Antibiotika sind Arzneimittel, die Bakterien und andere Mikroorganismen abtöten (bakterizide Antibiotika) oder dafür sorgen, dass sie sich nicht weiter vermehren können (bakteriostatische Antibiotika). Antibiotika sind natürlich vorkommende Stoffwechselprodukte verschiedener Bakterien und Pilze, wie etwa das Penicillin. Einige Schimmelpilzarten stellen es her, um sich selbst gegen Bakterienbefall zu schützen.

Andere Antibiotika wurden im Labor entworfen oder chemisch verändert, um ihre Wirkungsweise zu verbessern. Unterschieden wird zwischen den Schmalspektrum-Antibiotika, die jeweils speziell gegen einen bestimmten Krankheitserreger wirken, und Breitband-Antibiotika, die gegen viele Bakterien wirken.

Wie wirken Antibiotika?

Indem Antibiotika Bakterien töten oder deren Wachstum hemmen, unterstützen sie das Abwehrsystem des Körpers. Sie greifen dabei unter anderem die Zellwand oder den Stoffwechsel dieser Mikroorganismen an. Penicilline stören zum Beispiel die Zellwandsynthese der Bakterien. Mit löchriger Zellwand sind die Erreger nicht lebensfähig und zerplatzen regelrecht.

Andere Medikamente verhindern, dass die Einzeller Eiweiße herstellen können, die sie dringend fürs Überleben brauchen. Oder die Substanzen blockieren Transportmechanismen in der Zellwand. So bricht das natürliche Gleichgewicht der Zellen zusammen. Wieder andere stören die Vermehrung der Erreger. Nach einer Weile sterben die noch verbliebenen Einzeller ab, neue können nicht entstehen.

Dies alles funktioniert allerdings nur bei Bakterien, gegen Viren sind Antibiotika nicht wirksam.

Wann sollten Antibiotika zum Einsatz kommen?

Schnupfen, Husten, Halsschmerzen und Fieber: Da sich die Symptome zu Beginn einer Erkrankung oftmals ähneln, ist es zunächst nicht klar, ob es sich um eine bakterielle oder um eine virale Infektion handelt.

Die meisten Erkältungskrankheiten und die Grippe (Influenza) werden durch Viren hervorgerufen, bei denen die Einnahme eines Antibiotikums nicht sinnvoll ist.

Sinnvoll ist der Einsatz von Antibiotika dagegen, wenn Bakterien durch ein geschwächtes Immunsystem in den Körper eingedrungen sind und sich dort vermehren. Denn so können Entzündungen ausgelöst und Organe zum Teil dauerhaft geschädigt werden. Lungenentzündungen, Mandelentzündungen, Blasen- oder Hirnhautentzündungen werden meistens durch Bakterien ausgelöst. Hier ist der Einsatz von Antibiotika sinnvoll.

Um Resistenzen einzudämmen, sollten Antibiotika also nur eingesetzt werden, wenn es unbedingt nötig ist. Und eine Behandlung sollte niemals frühzeitig abgebrochen werden, weil die dann möglicherweise überlebenden Bakterien eine Gelegenheit bekommen könnten, gegen das Antibiotikum eine Resistenz auszubilden.

Die gefährlichsten Super-Keime Klebsiella pneumoniae Rund drei bis fünf Prozent der Bevölkerung tragen Klebsiella pneumoniae in sich, krank werden sie dank ihres Immunsystems nicht. Anders bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder akuten Infektionen. Die Folge: schwere Magen-Darm-Infektionen, Lungenentzündung, Blutvergiftung – je nachdem, wo sich das Bakterium einnistet. Klebsiella pneumoniae ist einer der gefährlichsten Krankenhauskeime.

Die gefährlichsten Super-Keime Candida auris Candida auris ist ein sich verbreitender Hefepilz. Gegen Fungizide, die bisher erfolgreich zur Bekämpfung von Candida Pilzen eingesetzt wurden, ist er bereits multiresistent. Er tauchte bisher auf fünf Kontinenten auf und war so schwer loszuwerden, dass einige Krankenhäuser schließen mussten, um ihn zu beseitigen.

Die gefährlichsten Super-Keime Pseudomonas aeruginosa Dieses hochresistente Bakterium wurde von der WHO als eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit eingestuft. Außerdem ist es eines der häufigsten Krankenhauskeime. Es ist insbesondere für immungeschwächte Menschen gefährlich, doch auch gesunde Menschen können Ohr- oder Hautinfektionen bekommen, wenn sie mit ihm in Kontakt kommen.

Die gefährlichsten Super-Keime Neisseria gonorrhea Gegen Tripper gibt es keinen Impfstoff, daher sind Antibiotika die einzige Option zur Behandlung der Infektion. Doch die sexuell übertragbare Krankheit ist zunehmend resistent gegen die Medikamente, die normalerweise bei der Therapie zum Einsatz kommen. Zwei Fälle von sogenannter Super-Gonorrhö wurden 2018 in Australien und zwei weitere Anfang 2019 in Großbritannien gemeldet.

Die gefährlichsten Super-Keime Salmonellen Eine Infektion mit Salmonellen kann verschiedene Erkrankungen auslösen, etwa Typhus, Paratyphus oder Darmentzündungen. In den letzten Jahrzehnten ist ein hochansteckender, antibiotikaresistenter Stamm entstanden. In Asien und Afrika gibt es zum Beispiel immer wieder Epidemien der medikamentenresistenten Bakterien, die sich durch kontaminierte Lebensmittel oder durchs Wasser verbreiten.

Die gefährlichsten Super-Keime Acinetobacter baumannii Dieser Erreger kommt häufig in Böden und Gewässern vor. Für gesunde Menschen ist er weitestgehend ungefährlich. Doch bei schwerkranken und schwachen Personen kann der Keim schwere Lungenentzündungen, Wundinfektionen und Blutvergiftungen (Sepsis) mit tödlichen Verläufen verursachen. Aus diesem Grund erleiden besonders Patienten auf Intensivstationen häufig Acinetobacter-Infektionen.

Die gefährlichsten Super-Keime Arzneimittelresistente Tuberkulose Mycobacterium tuberculosis ist eine der weltweit häufigsten Infektionskrankheiten mit mehr als 1,7 Millionen Todesfällen pro Jahr. Es wird geschätzt, dass bis zu sechs Prozent aller neuen Tuberkulose-Fälle weitgehend medikamentenresistent sind und nicht mehr auf die wirksamsten Behandlungsmethoden reagieren. Autorin/Autor: Charli Shield (hf)



Warum wirken viele Antibiotika nicht mehr?

Wer eine bakterielle Infektion hat, der bekommt meist direkt ein Antibiotikum. Durch den massenhaften Einsatz wirken diese Medikamente aber oftmals nicht mehr, weil die Bakterien sich sehr schnell an die Antibiotika gewöhnen und eigene Abwehrmechanismen gegen Antibiotika entwickeln.

Zum Beispiel stellen die Bakterien neue Eiweiße her, die das Antibiotikum-Molekül zerschneiden und so unschädlich machen. Oder die Bakterien verändern ihre Zellwand so, dass das Antibiotikum nicht mehr ins Innere der Zellen gelangen kann.

Oft verändert der Erreger auch die Zielstruktur, an der das Antibiotikum andockt: Das Bakterium stellt dann beispielsweise ein anderes Eiweiß her, das zwar die gleiche Funktion in der Zelle übernimmt, aber unempfindlich gegen die antibakterielle Substanz ist.

Hat ein Bakterium einen solchen Ausweg gegen ein Antibiotikum gefunden, gibt es sein verändertes Erbgut an alle seine Nachkommen weiter. Bakterien können sogar durch bloßen Kontakt untereinander Erbgutstücke austauschen. So breitet sich die Resistenz immer weiter aus. Oft sind Erreger sogar gegen mehrere Antibiotika gleichzeitig gewappnet.

Weltweit sterben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO etwa 700.000 Menschen jährlich an den Folgen von Antibiotika-Resistenz.

Was sind Reserve-Antibiotika?

Wenn Antibiotikaresistenzen auftreten oder eine besonders starke Infektion vorliegt, gibt es als Rückfallposition noch die sogenannten Reserveantibiotika, die Ärzte nur in kritischen Fällen einsetzen. Aufgrund des seltenen Gebrauchs hatten Bakterien noch keine Gelegenheit, Abwehrmechanismen gegen diese Substanzen zu entwickeln.

Die Reserveantibiotika sind aber keineswegs besser als Standardantibiotika. Häufig sind sie deutlich weniger wirksam, sind schlechter verträglich oder sind mit mehr Nebenwirkungen behaftet. Deshalb werden sie bei Menschen nur in Notfällen verschrieben.

Reserve-Antibiotika werden heute vor allem in der Massentierhaltung eingesetzt.

Laut Weltgesundheits-Organisation (WHO) gilt etwa Colistin als eines der wichtigsten Reserveantibiotika. Colistin ist ein sehr altes Antibiotikum, das jahrzehntelang bei Menschen wegen starker Nebenwirkungen kaum noch eingesetzt wurde. Als Reserve-Antibiotikum sollte es laut WHO so wenig wie möglich eingesetzt werden, damit es seine Wirkung nicht verliert.

Tatsächlich aber werden Reserve-Antibiotika sehr häufig in der Massentierhaltung eingesetzt. Viele Ärzte sehen die Verwendung dieser Antibiotika für Tiere sehr kritisch.

Warum werden keine neuen Antibiotika entwickelt?

Stets neue Medikamente zu entwickeln, die das Bakterium noch nicht kennt, ist die einzige Möglichkeit, Resistenzen langfristig entgegenzuwirken und den Wettlauf gegen die Bakterien zu gewinnen. Trotzdem investieren Pharmaunternehmen inzwischen deutlich weniger in die Forschung an neuen Antibiotika.

Denn die Entwicklung eines neuen Antibiotikums kostet mehrere hundert Millionen Euro. Bei einer erfolgreichen Zulassung des Mittels kommen die Ausgaben für Herstellung, Vertrieb und Vermarktung hinzu.

Allerdings werden Antibiotika nur wenige Tage lang eingenommen und wenn die neuen Mittel sogar nur im Notfall eingesetzt werden sollen, verdienen die Konzerne kaum Geld. Da sind dann selbst für große Konzerne andere Forschungsfelder wie die Herstellung von Krebsmedikamenten oder von Mitteln gegen chronische Erkrankungen deutlich lukrativer.

Auch deshalb sollte die Politik aus Sicht vieler internationaler Experten die Entwicklung neuer Mittel stärker fördern – sei es in Pharmakonzernen oder in staatlich geförderten Forschungseinrichtungen.

