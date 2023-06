Alexander Freund

Staunen, verstehen, erklären - das ist Alexander Freunds treibende Kraft. Nach dem Studium der Japanologie, Politik-Wissenschaft, Kunstgeschichte und Vergleichenden Religionswissenschaft folgten längere Reisen u.a. durch Asien. In Japan und Korea lernte er vor allem das inspirierende Nebeneinander von Tradition und Moderne schätzen. Nach journalistischen Lehrjahren beim Westdeutschen Rundfunk arbeitete er bei der DW in den verschiedensten Redaktionen für Radio, TV und Online, u.a. anderem leitete er mehrere Jahre die Asien-Abteilung. Seinen großen Wissensdurst stillt er aktuell in der Wissenschaftsredaktion.