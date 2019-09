Pharmakonzerne zeigen kein Interesse an neuen Antibiotika

WHO beklagt zuviele Antibiotika in der Tiermast

Alleine in der EU sterben jährlich rund 25.000 Menschen an multiresistenten Keimen. Ein Grund dafür: Antibiotika in der Tiermast, die haufenweise an eigentlich gesunde Schweine, Rinder oder Hühner verfüttert werden. (07.11.2017)