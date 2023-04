UN: Taliban sollen frauenfeindliche Politik stoppen

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) hat die radikalislamischen Taliban in Afghanistan mit einer Resolution aufgefordert, ihre frauenverachtende Politik zu beenden. Die Ratsmitglieder Japan und Vereinigte Arabische Emirate hatten den Beschlussentwurf eingebracht, er bekam alle 15 Stimmen der Mitgliedsstaaten. Die Resolution drückt die "tiefe Besorgnis über die zunehmende Aushöhlung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen in Afghanistan durch die Taliban" aus und bekräftigt deren "unverzichtbare Rolle" in der afghanischen Gesellschaft.

Die Taliban werden aufgefordert, den Zugang von Frauen und Mädchen zu Bildung, Beschäftigung, Freizügigkeit und gleichberechtigter Teilhabe am öffentlichen Leben rasch wiederherzustellen. Die anderen UN-Mitgliedsstaaten werden aufgerufen, ihren Einfluss zu nutzen, um eine "dringende Umkehr" der Taliban-Politik gegenüber Frauen und Mädchen zu erreichen.

Mit einer Kunstausstellung in der Provinz Ghazni fordern im Januar afghanische Mädchen die Wiedereröffnung von Schulen und Universitäten

Auch verurteilte der Sicherheitsrat die Entscheidung der faktischen Herrscher in Kabul, Frauen die Arbeit für die Vereinten Nationen in dem Land zu verbieten. Dies sei beispiellos in der Geschichte der UN. Anfang April hatten die UN mitgeteilt, afghanische Frauen dürften auf Anweisung der regierenden Taliban nicht mehr für sie tätig sein. Ein Arbeitsverbot der Islamisten für afghanische Frauen in Nichtregierungsorganisationen gilt bereits seit Dezember, mit einigen Ausnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Ernährung. Das Verbot ist sowohl im Land als auch international heftig kritisiert worden.

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 und dem chaotischen Abzug der internationalen Streitkräfte haben die Taliban die Menschenrechte drastisch eingeschränkt. Ihre Herrschaft wurde zunehmend autoritärer und dogmatischer, jede Form von Protest oder Kritik wird im Keim erstickt. Der Zugang von Mädchen und Frauen zu Bildung, Arbeit und sogar zum öffentlichen Raum wie Parks oder Reisen wurde weitgehend verboten.

Trotz der völkerrechtlichen Verbindlichkeit der Resolutionen des Weltsicherheitsrates wird nicht erwartet, dass die Taliban ihr Vorgehen so ohne Weiteres ändern werden.

se/wa (dpa, ap, rtr, afp)