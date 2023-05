Ukraine aktuell: Endkampf um Bachmut?

Das Wichtigste in Kürze:

Russland intensiviert Angriffe auf Bachmut

Selenskyj: Welt muss "alle Fakten" wissen

Medien-Recherche: Russland inszeniert Demos

Russland verstärkt nach Angaben des ukrainischen Militärs den Beschuss von Bachmut, um die Stadt bis Dienstag einzunehmen. Die russischen Streitkräfte setzten modernere Ausrüstung ein und gruppierten ihre Truppen neu, berichtete Generaloberst Olexander Syrskyj, der Befehlshaber der ukrainischen Heeresgruppe Ost, nach einem Besuch an der Frontlinie in Bachmut. "Die Russen hoffen immer noch, die Stadt bis zum 9. Mai zu erobern. Unsere Aufgabe ist es, dies zu vereiteln." Dafür werde man alles tun, versicherte Syrskyj.

Der 9. Mai ist in Russland der Tag des Sieges (über Nazi-Deutschland). Er wird traditionell mit einer Militärparade in Moskau begangen.

Russen wollen ukrainische Flugabwehr "erschöpfen"

Das russische Militär sucht mit ständig wechselnden Taktiken nach Möglichkeiten, die ukrainische Flugabwehr "zu erschöpfen, und einen Weg zu finden, sie zu umgehen". Die Russen "setzen dabei alles ein, was ihnen zur Verfügung steht", sagte eine Sprecherin der ukrainischen Heeresgruppe Süd. Lediglich an Hochpräzisionswaffen werde gespart. Die ukrainische Flugabwehr ist inzwischen mit einer Reihe modernster westlicher Waffensysteme ausgerüstet, darunter das in den USA hergestellte Patriot- und das deutsche Iris-T-System.

Auch in der Ukraine stationiert: Flugabwehrsystem "Iris-T" (Archivfoto)

In der Nacht zum Montag wurden neue russische Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und Odessa am Schwarzen Meer gemeldet. Dabei dürfte die ukrainische Flugabwehr wieder zum Einsatz gekommen sein. In Kiew gab es laut Bürgermeister Vitali Klitschko mehrere Verletzte.

Ukraine-Krieg "wird am Boden gewonnen"

Die in naher Zukunft erwartete Offensive der ukrainischen Streitkräfte zur Rückeroberung besetzter Gebiete wird Russland nach den Worten des stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministers Wolodymyr Hawrylow "in Panik versetzen". Die Russen hätten immer noch nicht verstanden, dass ihre Propaganda ihnen ein falsches Bild von der Lage zeige, sagte Hawrylow der britischen Zeitung "The Independent". Der Kreml habe die Wahrheit über die russischen Verluste in diesem Krieg lange vor der eigenen Bevölkerung verschleiert. Doch "dieser Krieg wird am Boden gewonnen, und nicht an den Fernsehbildschirmen oder im Internet", führte der Politiker weiter aus.

Einen Zeitpunkt für die seit langem angekündigte Offensive wollte Hawrylow nicht nennen. "Wir werden unsere Gegenoffensive starten - wann und wo ist im Moment nicht wichtig." Den Beweis für eine zunehmende Schwäche der russischen Kriegsmaschinerie sah der Vizeminister in den monatelangen Kämpfen um Bachmut. Russland werde dort "früher oder später" unweigerlich ein Desaster erleben, meinte er.

Selenskyj: Welt muss "alle Fakten" wissen

Die internationale Staatengemeinschaft muss nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "alle Fakten des russischen Terrors" gegen die Ukrainer erfahren. "Es ist wichtig, dass die Welt darüber spricht, was der terroristische Staat tut, und wie wir Leben schützen", sagte Selenskyj in einer weiteren Videobotschaft. Er sprach in diesem Zusammenhang von ständigen russischen Artillerieüberfällen auf Cherson und Charkiw, ebenso wie über "den Terror gegen Dörfer in den Grenzgebieten der Regionen Tschernihiw und Sumy, die Hölle in der Region Donezk".

Wolodymyr Selenskyj während seiner Ansprache am Sonntagabend

Wichtigstes Ziel Russlands sei, Sicherheit zu zerstören, sowohl in der Ukraine als auch überall in Europa, überall in der freien Welt, betonte Selenskyj. "Sicherheit zu zerstören, Tod und Chaos zu bringen, das ist alles, was ein terroristischer Staat tut."

Recherche: Russland inszeniert Demos

Russische Geheimdienste inszenieren oder unterwandern laut Medienrecherchen zu Propagandazwecken Demonstrationen in westlichen Großstädten. Ziel sei unter anderem, Stimmung gegen die Ukraine zu machen oder den NATO-Beitritt Schwedens zu erschweren, ergaben Nachforschungen der Süddeutschen Zeitung (SZ), des Norddeutschen Rundfunks (NDR), des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und internationaler Partner. Die Medien berufen sich auf geleakte Unterlagen, die aus dem Sicherheitsapparat des Kreml stammen sollen.

Als Beispiel wurde eine Demonstration angeblicher Mitglieder einer ukrainischen Gemeinde in Paris Anfang März angeführt, die mit Hitlergruß und Sturmhaube gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert und dabei auch die Opfer des verheerenden Erdbebens vom 6. Februar verhöhnt hätten. Die Verteilung so produzierten Bildmaterials auf Facebook, Tiktok, Telegram oder Youtube sei hauptsächlich von drei Accounts aus St. Petersburg gesteuert worden, erfuhren SZ, NDR und WDR.

