Welche emotionale Kraft Musik besitzt, insbesondere in Krisenzeiten, zeigt sich in diesen Wochen der weltweiten Corona-Krise auf eindrucksvolle Weise. Täglich gehen in den sozialen Netzwerken neue Videos, neue Privatkonzerte viral.

Darunter sind Videoaufnahmen von virtuellen Chorproben, privaten Balkonkonzerten oder von den beiden italienischen Nachwuchs-Violinisten, die so ausgelassen fröhlich den Coldplay-Hit "Viva la Vida" performen, so dass wohl jeder Corona-Blues für einen Moment verfliegt.

Die stimmungsvolle Performance der jungen Italiener wird Coldplay-Frontmann Chris Martin besonders freuen. Auch er singt seinen Fans auf Instagram regelmäßig virtuelle Ständchen. Und viele internationale Stars aus der Musikbranche tun es ihm gleich - unter dem Motto "together at home".

Sänger Chris Martin, Frontsänger der Band Coldplay"

Stars "zusammen zuhause"

Nun soll aus den einzelnen Streaming-Konzerten ein ganzes Streaming-Festival werden. Am 18. April 2020 wollen Musiker aus aller Welt, darunter internationale Pop-Stars wie Lady Gaga, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Elton John, Paul McCartney und Stevie Wonder mit dem gemeinsamen Streaming-Event "One World Together At Home" zum Kampf gegen das Coronavirus aufrufen - rund um den Globus.

Ihr erklärtes Ziel sei es, Regierungen und große internationale Unternehmen aufzufordern, mehr Geld für den Solidaritätsfonds der Weltgesundheitsorganisation bereitzustellen. Der WHO-Fond unterstützt weltweit Kliniken, Gesundheitspersonal und lokale Wohltätigkeitsorganisationen bei der Eindämmung des Coronavirus.

"Durch Musik, Unterhaltung und gemeinsame Aktionen soll diese globale Live-Übertragung diejenigen unterstützen, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um andere zu schützen", sagt Hugh Evans, Mitbegründer und CEO von Global Citizen. Die weltweite Plattform organisiert das Streaming-Festival "One World Together At Home" gemeinsam mit der WHO und den Vereinten Nationen (UN).

Auch Lady Gaga kämpft gegen Covid-19

Maßgeblich an der Organisation beteiligt ist auch Pop-Star Lady Gaga. Die US-Sängerin zeigt schon seit einigen Wochen großes Engagement im Kampf gegen das Coronavirus. Vor drei Wochen begab sie sich vorsorglich in häusliche Quarantäne und rief ihre Fans via Instagram dazu auf, ebenfalls zuhause zu bleiben.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generaldirektor, bedankte sich bei der Künstlerin für ihren engagierten Einsatz.

Am 18. April um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt die Vorberichterstattung über das Streaming-Festival auf zahlreichen Plattformen, darunter YouTube, Facebook, Instagram und Twitter.

Die Premiere des Events "One World Together At Home" läuft dann in der Nacht des 19. April 2020 zwischen 2:00 Uhr und 4:00 Uhr live auf den TV-Sendern NBC, CBS, ABC und BBC sowie als Live-Stream auf YouTube und Twitter – und ist hinterher als digitaler Stream online verfügbar.