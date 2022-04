Social-Media-Kampagne: "Stand Up for Ukraine"

Viele internationale Topstars aus den Bereichen Kultur, Entertainment oder Sport nehmen am Freitag (8.4.2022) an einer globalen Social-Media-Kampagne teil. Sie sammeln Spenden für humanitäre Zwecke in der Ukraine und für die Unterstützung Flüchtender weltweit.

Bei der Hilfsaktion "Stand Up for Ukraine" engagieren sich Musikgrößen wie Billie Eilish, Madonna, Celine Dion, Katy Perry, Elton John, Stevie Wonder oder Bruce Springsteen nicht nur für Spenden, sondern auch für andere Formen der Unterstützung für alle, die aufgrund von Kriegen auf der Flucht sind.

Auch Popstar Jon Batiste ist bei "Stand Up for Ukraine" dabei

Laut der Nichtregierungsorganisation Global Citizen beteiligen sich außerdem der Grammy-Star Jon Batiste, Miley Cyrus, Billy Joel, The Weeknd, U2, die Red Hot Chili Peppers sowie der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer. Doch das Event richtet sich nicht nur auf die Musikszene - alle können an dieser Social-Media-Aktion teilnehmen. Einzige Bedingung: ein Video zu drehen und hochzuladen, das die Regierungschefs dazu auffordert, in der weltweiten Flüchtlingskrise zu handeln.

Die Aktion ist eine Antwort auf das jüngste Video des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem er die internationale Gemeinschaft dazu aufruft, jenen zu helfen, die von der russischen Invasion in der Ukraine betroffen sind. "Ich bitte Sie, unter dem Motto 'Stand Up for Ukraine' die Ukraine zu unterstützen", sagte er. "Ich lade alle dazu ein: Musiker, Schauspieler, Sportler, Geschäftsleute, Politiker, alle, die Teil dieser Bewegung und 'Stand Up for Ukraine' sein möchten."

Folgen des Krieges in Ukraine abmildern

Mehr als zwölf Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach der russischen Invasion am 24. Februar 2022 aktuell auf Soforthilfen - Nahrung, Wasser, Unterkünfte und medizinische Versorgung - angewiesen. Russlands unerbittliche Invasion hat bis jetzt zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten getötet und ganze Städte in Folge der Zerstörung von Wohnblocks, Infrastruktur und Einrichtungen des Gesundheitswesens unbewohnbar gemacht. Dabei müssen viele gefährdete Personen - Ältere, Kinder und Menschen mit Beeinträchtigungen - in der Ukraine bleiben. Ihnen ist es nicht möglich, aus dem Land zu fliehen.

Die Kampagne soll Regierungen, Institutionen, Unternehmen und Einzelpersonen zum Spenden auffordern, um in der Ukraine humanitäre Verbesserungen durchzusetzen. Außerdem wird auch für Flüchtlinge anderer Konflikte gesammelt, zum Beispiel aus dem Jemen, dem Südsudan und Afghanistan.

Video ansehen 02:46 Meine Flucht aus Mariupol

Milliarden für die Geflüchteten dieser Welt

Das globale Social-Media-Event erfolgt am Vorabend des weltweiten Gebergipfels, der für den 9. April in Warschau geplant ist. Die Präsidentin der europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sowie Justin Trudeau, Kanadas Premierminister, haben gemeinsam dazu aufgerufen. Zusammen mit der Social-Media-Kampagne "Stand Up for Ukraine" möchte der Gebergipfel Milliarden an Hilfsgeldern auftreiben, um das Programm des UN-Flüchtlingskommissars zu stärken. Dieses benötigt augenblicklich ungefähr zehn Milliarden US-Dollar (ca. 9,21 Milliarden Euro) für die Unterstützung von Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, sowie für die 100 Millionen Geflüchteten aus über 133 Ländern und Regionen dieser Erde.

Der Krieg in der Ukraine mache jede Sekunde aus einem Kind einen Flüchtling, zitierte von der Leyen eine Studie von UNICEF. "Zusammen können wir ihnen ein sicheres Zuhause geben und etwas Licht in ihre Leben bringen zu dieser dunklen Stunde."

Mehr Informationen zu "Stand Up for Ukraine" und dazu, wie man helfen kann, gibt es hier.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Glückliche Rettung aus dem Meer Erst wenige Monate alt ist das Baby, das ein spanischer Polizeitaucher aus dem Meer rettete. Nachdem Marokko die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta nicht mehr kontrollierte, versuchten viele Menschen einfach hinüber zu schwimmen. Dieses Bild steht ikonisch für die Migrationskrise in Ceuta.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Das Leben in einem Koffer 40 Prozent der Flüchtlinge sind Kinder. 1,1 Millionen Angehörige der muslimischen Minderheit Rohingya sind wegen der Gewalt der Armee von Myanmar nach Bangladesch geflohen. Das Flüchtlingslager in Cox's Bazar gilt als eines der größten der Welt. Laut der Organisation SOS-Kinderdörfer nehmen Gewalt, Drogen und Menschenhandel ebenso zu wie Kinderarbeit und Kinderehen.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Keine Perspektive Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Viele afrikanische Flüchtlinge stranden in Libyen nach dem gescheiterten Versuch, nach Europa zu gelangen. Sie kämpfen dort ums Überleben. Dafür müssen sie oft unwürdige Arbeit annehmen. Die jungen Männer, viele eigentlich noch Kinder, warten in Tripolis auf Jobs.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Neue Flüchtlingskrise Der Bürgerkrieg in der äthiopischen Region Tigray hat eine der jüngsten Flüchtlingsbewegungen ausgelöst, denn 90 Prozent der Bevölkerung ist derzeit auf humanitäre Hilfe angewiesen. 1,6 Millionen Menschen sind in den Sudan geflohen, davon sind 720.000 Kinder. In Übergangslagern blicken sie in eine ungewisse Zukunft.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Wohin mit den Familien? Griechenlands Flüchtlings-Hotspots sind die Inseln. Aus der Türkei versuchen die Menschen aus Syrien und Afghanistan überzusetzen. Viele landeten auf Lesbos in dem Lager Moria - bis es abbrannte. Diese Familie kam danach nach Athen. Und dann? Die EU sucht seit langem vergeblich nach einer gemeinsamen Linie in der Flüchtlingspolitik.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Ein hartes Dasein Schule gibt es für diese afghanischen Kinder in einem Flüchtlingslager in Pakistan nicht. Es existiert schon seit der sowjetischen Intervention in Afghanistan 1979. Die Lebensbedingungen sind schwierig. Es fehlt an Trinkwasser und angemessenen Unterkünften.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Nicht ohne Hilfsorganisationen Viele venezolanischen Familien sehen in ihrem Land keine Zukunft mehr und gehen nach Kolumbien. Hier bekommen sie Hilfe vom Roten Kreuz. Die Organisation hat in Arauquita ein Übergangslager in einer Schule eingerichtet und bietet medizinische und humanitäre Unterstützung.

Weltflüchtlingstag: Unfreiwillig unterwegs Endlich in Deutschland Viele Flüchtlinge hofften in Deutschland für ihre Kinder auf eine bessere Zukunft. Im Lernfreunde-Haus in Karlsruhe werden Flüchtlingskinder auf die Schule vorbereitet. Doch in der Corona-Pandemie hat dieser wichtige Integrationsbaustein gefehlt. Autorin/Autor: Sabine Faber



Adaption aus dem Englischen: Verena Greb