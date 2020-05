Stevie Wonder: Eine Musiklegende wird 70

Stevie Wonder - Musiker und Bürgerrechtler

Zusammen gegen das Coronavirus

Auch in der aktuellen Krise bleibt Stevie Wonder nicht still. Er beteiligte sich zusammen mit Lady Gaga, Billie Eilish und anderen Stars im April an "One World Together At Home" - einem Streaming Event von Global Citizen, der WHO und den Vereinten Nationen. Das Ziel: der gemeinschaftliche Kampf gegen das Coronavirus. So sollten mehr Geldgeber für den Solidaritätsfonds der WHO gefunden werden.

Autorin/Autor: Verena Greb