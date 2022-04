Jon Batiste räumt bei Grammys ab

Es war der bewegendste Moment des Abends. "Füllt die Stille mit eurer Musik", bat Wolodymyr Selenskyj bei der Grammy-Verleihung in Las Vegas per Video-Botschaft das versammelte Publikum. "Was könnte gegenteiliger zu Musik sein als Krieg?", so der ukrainische Präsident, der um Unterstützung für sein Land warb. Er träume davon, dass die Menschen in den umkämpften ukrainischen Städten wieder frei leben könnten - "so frei, wie ihr auf der Grammy-Bühne".

Im Anschluss an Selenskyjs Rede sang der US-Sänger John Legend gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen einen Song, den er dem von Russland überfallenen Land widmete.

Ein bewegender Moment: der Auftritt Selenskyjs bei der Grammy-Gala

Ansonsten versuchten die Veranstalter, die Gala am Sonntagabend (3. 4.2022) weitgehend fröhlich über die Bühne zu bringen. "Seht es gar nicht als Preisverleihung. Seht es als Konzert, wo es auch Preise gibt", sagte Moderator Trevor Noah zum Auftakt des vierstündigen Events.

Jon Batiste: "Künste sind subjektiv"

Der große Gewinner des Abends hieß Jon Batiste. Er hat Soul in der Stimme und Jazz im Blut, bereits einen Oscar für seinen Soundtrack zum Pixar-Animationsfilm "Soul" gewonnen und wird als Bandleader einer beliebten TV-Show in den USA längst auf der Straße erkannt. Mit gleich elf Nominierungen war der Jazz- und R&B-Musiker bei der 64. Grammy-Verleihung als haushoher Favorit ins Rennen gegangen, am Ende des Abends konnte er fünf Preise mit nach Hause nehmen, darunter für das beste Musikvideo und für das beste Album des Jahres.

Jon Batiste begeisterte Jury und Publikum

"We Are" ist eine Mischung aus Funk, Soul, Rap, R&B und Jazz - und für den Musiker eine Herzensangelegenheit: "Als Schwarzer und als Amerikaner habe ich das Gefühl, dass dieses Album verkörpern muss, wovon ich träume und wofür ich kämpfe", sagte Batiste beim Erscheinen der Platte vor einem Jahr. In seiner Dankesrede betonte er, dass er eigentlich gar nicht daran glaube, dass es so etwas wie einen besten Künstler gebe: "Die kreativen Künste sind subjektiv und sie finden einen Menschen an einem bestimmten Punkt in seinem Leben, wenn er es am meisten braucht."

Newcomerin und alte Hasen

Als beste Newcomerin überzeugte die Popsängerin Olivia Rodrigo die Jury. Die 19-Jährige begann ihre Karriere als Schauspielerin im Disney Channel. Auf TikTok veröffentlichte sie Anfang 2021 ihren Song "Drivers License", der sofort viral durchstartete, sie an die Spitze der Charts katapultierte und ihr einen Plattenvertrag bescherte - und jetzt drei Grammys. Damit sei ihr größter Traum wahr geworden, bekannte die Sängerin mit Tränen in den Augen. Schon als Neunjährige habe sie ihrer Mutter prophezeit, dass sie eines Tages einen Grammy gewinnen werde.

"Drivers License": der Name des Songs ist Programm bei Olivia Rodrigos Performance

Auch Bruno Mars und Anderson .Paak konnten sich über zwei Trophäen freuen: Die beiden Musiker gewannen mit ihrem Retro-Soul-Projekt Silk Sonic für die Single "Leave The Door Open" die Preise für den besten Song und für die beste Aufnahme des Jahres. "Wir versuchen ja wirklich bescheiden zu bleiben", witzelte .Paak bei der Preisübvergabe, "aber in der Branche nennt man das Abräumen. Die Getränke gehen heute alle auf Silk Sonic."

Drei Grammys erhielt die US-Rockband Foo Fighters, darunter für das beste Rockalbum und den besten Rocksong. Der Schlagzeuger der Band, Taylor Hawkins, war vor rund einer Woche im Alter von nur 50 Jahren unerwartet gestorben. Seine Bandkollegen hatten den Auftritt bei der Musikpreisverleihung deswegen abgesagt und konnten die drei gewonnenen Preise nicht persönlich in Empfang nehmen.

​Großes Staraufgebot von Lady Gaga bis Joni Mitchell

Neben den Gewinnern des Abends standen zahlreiche Stars und Bands wie Billie Eilish, Lil Nas X, die Brothers Osborne, BTS, Justin Bieber, Lenny Kravitz und Lady Gaga auf der Bühne. Für Aufmerksamkeit sorgten auch zwei selten gewordene Auftritte: Die gesundheitlich angeschlagene 78-jährige Hippie-Ikone Joni Mitchell moderierte unter sichtlichen Mühen ihre Kollegin Carlile an und der an Alzheimer erkrankte Tony Bennett in einem kurzen Video seine frühere Duett-Partnerin Lady Gaga. "Ich liebe dich, Tony. Wir vermissen dich", sagte die Sängerin nach ihrem Auftritt.

Die Grammy-Gala sollte ursprünglich schon am 31. Januar in Los Angeles stattfinden, wurde wegen der rasanten Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus verschoben. Erstmals fand sie in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas statt. "Wir haben es geschafft, Leute", kommentierte Moderator Trevor Noah. "Besser spät als nie."

suc/pg (mit dpa, AFP)