Warum Billie Eilish eine Ikone der Generation Z ist

Wenn es um die Generation Z geht, führt an Billie Eilish kein Weg vorbei. Mit ihren 20 Jahren stellt die US-amerikanische Sängerin einen Rekord nach dem anderen auf und setzt neue Standards für den Popnachwuchs. Der Einfluss, den sie auf junge Menschen hat, ist kaum zu überschätzen. Heute startet Billie Eilish ihre "Happier Than Ever"-Welttournee (benannt nach dem gleichnamigen Album, das 2021 herauskam), mit der sie im Sommer 2022 auch für drei Konzerte nach Deutschland kommt. Zeit dafür, herauszufinden, was Billie Eilish so außergewöhnlich macht:

1. Sie kümmert sich nicht um Musikgenres

Einst war das Genre ein wichtiges Mittel, um Musik zu ordnen. Doch seit Streamingdienste wie Spotify ihre Musik in automatisch zusammengestellten Playlists nach Stimmungen sortieren, scheinen Genres überholt. So sieht es jedenfalls Billie Eilish: "Das Genre ist zwar nicht tot, aber es soll sterben", sagte sie 2019 in einem Interview mit dem Spiegel. Sie würfelt Pop, Trap, Emo, Alternative - oder wie im Song "Billie Bossa Nova" brasilianische Klänge - durcheinander. Und doch erkennt man Eilish immer wieder. Zum einen an dem Flüstergesang, ihrem Markenzeichen. Andererseits an den düster-melancholischen Texten, mit denen sich nicht nur junge Menschen überall auf der Welt identifizieren.

2. Sie spricht sich gegen Body Shaming aus

Als Teenagerin wurde der Schlabberlook zu ihrem Markenzeichen und zum Mode-Trend. Doch 2021 vollzog Eilish einen Imagewandel und zeigte sich auf dem Cover der Vogue in einer Alexander McQueen-Korsage. "Mein Körper war der ursprüngliche Grund für meine Depressionen, als ich jünger war", sagte sie gegenüber der Vogue.

In der Vergangenheit wurde die Sängerin zum Ziel von Online-Hasskommentaren, die ihren Körper kritisierten. Als Reaktion darauf veröffentlichte sie ein Video mit dem Titel "Not My Responsibility" auf YouTube. Darin zieht sie sich Kleidungsstück für Kleidungsstück aus und kritisiert, dass fremde Menschen - meist Männer - ihren Körper ungefragt beurteilen: "Obwohl du meinen Körper noch nie gesehen hast, urteilst du trotzdem über ihn und verurteilst mich dafür. Warum?"

3. Sie setzt Zeichen in der Modewelt

Die vegan lebende Sängerin engagiert sich für Tierrechte und brachte 2021 eine vegane Air-Jordon-Schuhkollektion mit Nike heraus. Auch ihr eigenes Parfüm ist vegan. Auf der Met-Gala im September 2021 trug sie ein extravagantes Kleid der Designermarke Oscar de la Renta - unter der Voraussetzung, dass die Marke dafür Tierpelze aus dem Sortiment streichen würde.

4. Als jüngste Künstlerin gewann sie alle Grammys in den Hauptkategorien

Bei der Grammy-Verleihung im Jahr 2020 schrieb Billie Eilish Popmusikgeschichte: Sie war die jüngste Person, die in allen Hauptkategorien gewann. Sie wurde als beste neue Künstlerin ausgezeichnet und bekam für ihren Song "Bad Guy" die Preise für "Aufnahme des Jahres" und "Song des Jahres" verliehen. Für ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" staubte sie den Preis für das "Album des Jahres" ab.

Damit ist sie die zweite Person, die diese Vierer-Kombi geschafft hat - davor gelang dieses Kunststück nur dem US-amerikanischen Sänger und Songschreiber Christopher Cross im Jahr 1981. In der Kategorie "Album des Jahres" ist Billie Eilish die jüngste Preisträgerin in der Geschichte der Auszeichnung.

5. Sie wurde über Soundcloud berühmt

Sie machte als eine der ersten vor, wie man über das Internet berühmt wird. Im Jahr 2015 lud die damals noch nicht ganz 14-Jährige ihren Song "Ocean Eyes" auf dem Online-Musikdienst Soundcloud hoch - ursprünglich als Lied für eine Tanzprobe. Doch dann wurde der Song millionenfach geklickt und geteilt. Dadurch wurde das Label Interscope Records auf Billie Eilish aufmerksam und nahm sie und ihren Bruder Finneas unter Vertrag. Der Rest ist Geschichte.

6. Sie produziert ihre Songs mit Bruder Finneas

Finneas O’Connor ist nicht nur Billie Eilishs vier Jahre älterer Bruder, sondern auch der Produzent und Co-Writer ihrer Songs. Die Geschwister sind in Los Angeles in einer Künstlerfamilie aufgewachsen und wurden zu Hause unterrichtet. Ihre ersten Songs, darunter "Ocean Eyes", produzierten sie gemeinsam im Kinderzimmer.

Billie Eilish zusammen mit ihrem Bruder Finneas und den Bond-Schauspielern Daniel Craig und Rami Malek

7. Sie ist die jüngste Künstlerin, die einen Bond-Titelsong gesungen hat

Für Billie Eilish war es ein wichtiger Meilenstein, als sie - als jüngste Künstlerin überhaupt - mit dem Titelsong für den jüngsten James-Bond-Film "No Time To Die" beauftragt wurde.

Für die sogenannte Generation Z, die nicht in Scharen in James-Bond-Filme läuft, sind andere musikalische Gastauftritte wohl relevanter. So war Eilishs Song "Bored" auf dem Soundtrack der Teen-Dramaserie "Tote Mädchen lügen nicht" vertreten. Der Song "Lo Vas a Olvidar", den sie zusammen mit der spanischen Sängerin Rosalía aufnahm, wurde zum Soundtrack der gehypten HBO-Serie Euphoria.

8. Sie nutzt ihre Instagram-Reichweite für ernste Themen

Fast 100 Millionen Menschen folgen Billie Eilish auf Instagram. Diesen Einfluss nutzt Eilish, um Themen anzusprechen, die ihr wichtig sind. Als der schwarze US-Amerikaner George Floyd durch Polizeigewalt ums Leben kam, regte sie sich in einem Post mit dem Hashtag #blacklivesmatter darüber auf, dass manche Menschen nicht verstünden, dass Schwarze es aufgrund von Rassismus häufig schwerer hätten als Weiße - und forderte, dass man sich deswegen mit dem Fall George Floyds beschäftigen müsse.

Vor kurzem teilte sie auf Instagram einen Link zu der Dokumentation "They're Trying To Kill Us", an der sie mitgewirkt hat und in der es um den Zusammenhang zwischen Rassismus und Ernährung geht.

9. Sie geht offen mit ihrer Krankheit um

2018 teilte die Sängerin auf Instagram mit, dass sie das Tourette-Syndrom habe, nachdem Videos von ihren Tics zusammengestellt und auf YouTube hochgeladen wurden. Die Tics sind bei Billie Eilish körperlich, verbale Tics kommen nicht vor. In einem Interview mit Ellen DeGeneres im Jahr 2019 sagte sie: "Das ist etwas, womit ich mein ganzes Leben gelebt habe. Ich wollte nur nie, dass es mich definiert." Als sie mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit ging, habe sie bemerkt, dass viele Fans ebenfalls mit Tourette leben würden und dies eine Verbundenheit schaffe.

Damit ging sie in die Geschichte ein: 2020 gewann Billie Eilish Grammys in allen vier Hauptkategorien

10. Sie will Welttournee und Umweltschutz vereinbaren

Billie Eilish setzt sich öffentlich für den Klimaschutz ein - beispielsweise bei der Konzertreihe Global Citizen Live, die Geld für den Kampf gegen den Klimawandel, Armut und die Folgen der Pandemie sammelte. Auch in ihren Songs verarbeitet sie die Klimakrise, wie das Musikvideo zu "All The Good Girls Go To Hell" zeigt.

Nun soll auch ihre Welttournee grün sein - auch wenn dies allein wegen der vielen Flugreisen unmöglich scheint. Eilish will eine nachhaltigere Tour etwa damit erreichen, dass Plastikstrohhalme verboten sind und Fans ihre eigenen Wasserflaschen mitbringen. Abwarten, ob ihr eine grüne Tournee gelingt - ihre Fans können sich jedenfalls darauf freuen, Eilish nach zweijähriger Corona-Pause wieder live zu sehen.