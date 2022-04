Ukraine aktuell: Viele Tote bei Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk

Das Wichtigste in Kürze:

Viele Tote bei Angriff auf Bahnhof in Kramatorsk

Selenskyj prangert Kriegsgräuel in Borodjanka an

USA: Kriegsausgang ist "eine offene Frage"

Russland nennt eigene Verluste eine "Tragödie"

Friedensnobelpreisträger Muratow mit Flüssigkeit attackiert

Bei einem Angriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind zahlreiche Menschen getötet worden. Ein AFP-Reporter am Ort sah mindestens 20 Tote in Leichensäcken. Der Chef der ukrainischen Eisenbahnen, Olexander Kamischyn, sprach sogar von 30 Toten und 100 Verletzten. Zwei Raketen seien eingeschlagen, sagte er.

Nach Angaben von Gouverneur Pawlo Kyrylenko warteten Tausende Menschen in Kramatorsk darauf, in Sicherheit gebracht zu werden. Die Stadt liegt in jenem Teil des umkämpften ostukrainischen Gebiets Donezk, der von der Ukraine kontrolliert wird. Prorussische Separatisten erheben Anspruch auf das gesamte Verwaltungsgebiet.

"Dies ist das grenzenlose Böse"

Russland hatte angekündigt, sich militärisch künftig auf die "Befreiung" des Donbass zu konzentrieren. Die Regionalbehörden forderten die Bewohner der Region daher auf, in Richtung Westen zu fliehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf dem Kreml in einer ersten Reaktion vor, die Zivilbevölkerung seines Landes "zynisch zu vernichten". "Dies ist das grenzenlose Böse", schrieb er auf Twitter. "Und wenn es nicht bestraft wird, wird es nie aufhören." Das russische Verteidigungsministerium wies die Verantwortung für den Beschuss hingegen zurück.

Video ansehen 00:37 Selenskyj: Noch mehr Opfer in Borodjanka

Selenskyj lenkt Blick auf Borodjanka

Selenskyj hatte zuvor weitere Gräueltaten russischer Truppen angeprangert. In der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew, wo Aufräumarbeiten liefen und Rettungskräfte Trümmer beseitigten, sei es "viel schrecklicher" als in Butscha, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

"Es gibt dort noch mehr Opfer der russischen Besatzer." Konkrete Details nannte der Staatschef nicht. Der Kiewer Vorort Butscha war in den vergangenen Tagen zum Symbol für die Schrecken des Ukraine-Krieges geworden.

Video ansehen 03:10 Bewohner kehren nach Borodjanka zurück

Am Donnerstag hatte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj gesagt, Borodjanka sei eine der am stärksten zerstörten Städte in der Region Kiew. Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa berichtete über den Fund zahlreicher Leichname in Wohngebieten des Ortes. "Allein aus den Trümmern zweier Wohnblöcke wurden 26 Leichen geborgen", erklärte Wenediktowa auf Facebook. Wie viele weitere Tote noch gefunden werden, sei "unmöglich vorherzusagen".

Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa

Die Generalstaatsanwältin warf der russischen Armee erneut Kriegsverbrechen vor. Beweise dafür fänden sich "auf Schritt und Tritt." In Borodjanka gebe es keine militärischen Einrichtungen, "einziges Ziel" der russischen Einheiten sei die Zivilbevölkerung gewesen. Russland bestreitet entsprechende Angriffe.

Ukraine meldet militärischen Erfolg

Ukrainische Truppen haben nach Behördenangaben die Kontrolle über die gesamte Region Sumy an der Grenze zu Russland zurückerorbert. "Das Gebiet ist frei von Orks", erklärte Regionalgouverneur Dmytro Schwyzkyj. Er nutzte dabei ein ukrainisches Schimpfwort für russische Soldaten. Der Gouverneur warnte geflüchtete Bewohner vor einer raschen Rückkehr: "Die Region ist nicht sicher. Viele Gebiete sind vermint und noch nicht geräumt", erklärte er.

Die 350 Kilometer östlich von Kiew gelegene Stadt Sumy mit ursprünglich 250.000 Einwohnern und die umliegende Region waren wochenlang Schauplatz schwerer Kämpfe zwischen den russischen Angreifern und ukrainischen Streitkräften.

Pentagon-Chef: Putin "hat sich geirrt"

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach Einschätzung der US-Regierung sein Ziel der Eroberung der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgegeben. "Putin dachte, er könne sehr schnell das Land Ukraine übernehmen, sehr schnell diese Hauptstadt einnehmen. Er hat sich geirrt", sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einer Anhörung im Kongress. Er gehe davon aus, dass Putin sich jetzt auf den Süden und Osten des Landes konzentriere, führte Austin weiter aus.

Minister Lloyd Austin (im Hintergrund) und General Mark Milley

"Der erste Teil des Krieges" sei aus ukrainischer Sicht "wahrscheinlich erfolgreich geführt worden", meinte Generalstabschef Mark Milley bei derselben Anhörung in Washington. "Aber im Südosten, in der Donbass-Region, wo die Russen ihre Kräfte bündeln und ihren Angriff fortsetzen wollen, steht noch eine bedeutende Schlacht bevor." Er war der Ansicht, es sei "im Moment eine offene Frage, wie das Ganze ausgeht".

Kreml räumt massive Verluste ein

Sechs Wochen nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine beklagt Russland zahlreiche Tote in den eigenen Reihen. "Wir haben bedeutende Verluste, das ist eine gewaltige Tragödie für uns", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dem britischen Fernsehsender Sky News. "Es ist eine sehr ernste Operation mit schwerwiegenden Folgen."

Zerstörter russischer Panzer in Irpin

Zuletzt hatte Russland von 1351 getöteten Soldaten gesprochen. Die Ukraine schätzt hingegen, dass schon knapp 19.000 russische Soldaten seit Kriegsbeginn am 24. Februar ums Leben kamen. Überprüfbar ist das nicht.

WHO: Über 100 Attacken zielten auf Gesundheitswesen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet inzwischen mehr als 100 Angriffe auf das Gesundheitswesen in der Ukraine. Der "schreckliche Meilenstein" sei am Donnerstag erreicht worden, teilte die Organisation mit. Bei den 103 von der WHO verifizierten Attacken seien in 89 Fällen Einrichtungen des Gesundheitswesens angegriffen worden sowie 13 Mal Transporte. 73 Menschen seien getötet und 51 verletzt worden. "Angriffe auf das Gesundheitswesen sind ein Verstoß gegen internationales humanitäres Recht", betonte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Es muss ein Waffenstillstand her"

Bundeskanzler Olaf Scholz forderte den russischen Präsidenten erneut auf, die Angriffe in der Ukraine zu stoppen. "Dieser Krieg muss sofort beendet werden. Es muss ein Waffenstillstand her, und Russland muss seine Truppen aus der Ukraine zurückziehen", erklärte der Kanzler in Berlin.

Video ansehen 00:39 Scholz: Russland zerstört auch eigene Zukunft

Es gebe dramatische und furchtbare Zerstörungen in der Ukraine. Bei den kriegerischen Handlungen komme es zu Kriegsverbrechen, die nicht toleriert werden könnten und für die die Verantwortlichen noch zur Rechenschaft gezogen würden. Millionen Menschen seien in und aus der Ukraine auf der Flucht. Putin zerstöre nicht nur die Ukraine, "sondern auch die Zukunft des eigenen Landes".

Bund beteiligt sich an Flüchtlingskosten

Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland sollen ab dem 1. Juni eine staatliche Grundsicherung erhalten, wie Scholz weiter mitteilte. Die Kosten dafür sollen aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Zusätzlich erhalten die 16 Bundesländer dieses Jahr eine Pauschale von zwei Milliarden Euro für die Unterbringung und Integration der geflohenen Menschen. Die Aufnahme ins Grundsicherungssystem werde den Flüchtlingen den Aufenthalt in Deutschland erleichtern, sagte Scholz. Sie hätten damit zum Beispiel Zugang zu Jobcentern.

Es könne sein, dass der "heiße Krieg" nicht lange weitergehe und viele Menschen, die Schutz in Deutschland und Europa gefunden hätten, zurückkehrten, meinte der Kanzler. "Es kann aber auch ganz anders kommen. Und niemand von uns, überhaupt niemand, ist gegenwärtig in der Lage, darüber eine realistische Vorhersage zu machen. Deshalb müssen wir uns für alle Fälle wappnen." Bis Donnerstag hatte die Bundespolizei insgesamt exakt 316.453 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert.

Ukraine-Flüchtlinge in einer Unterkunft in Niedersachsen

Das fünfte Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland nannte Scholz einen "großen, entscheidenden weiteren Schritt". Die 27 EU-Staaten hatten am Donnerstagabend das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo gebilligt. Zudem werden europäische Häfen weitgehend für russische Schiffe geschlossen und neue Strafmaßnahmen gegen russische Banken verhängt. Mit dem Sanktionspaket wird auch die Ausfuhr von bestimmten Halbleitern, Computern und anderer Ausrüstung aus der EU nach Russland untersagt. Die Gruppe der führenden Industrienationen (G7) kündigte ebenfalls weitere Sanktionen gegen Russland an.