"Schwerer Fehler": Deutsche Regierung kritisiert Russlands Angriff auf Ukraine

Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Russland greift die Ukraine an mehreren Stellen entlang der Grenze an - auch Bodentruppen.

Die Ukraine hat ihre diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängt das Kriegsrecht über alle Teile des Landes.

Die NATO aktiviert ihre Verteidigungspläne

US-Präsident Joe Biden kündigt eine "gemeinsame und entschiedene Reaktion auf die ungerechtfertigte Attacke des russischen Militärs" an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Angriff auf die Ukraine als eklatanten Bruch des Völkerrechts verurteilt.

Außenministerin Baerbock kündigt "massivste" Sanktionen gegen Russland an.

EU will umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen.

In der Nacht zum Donnerstag hat der russische Staatschef Wladimir Putin auf die Bitte der moskautreuen Separatistenführer reagiert. In einer Fernsehansprache erklärte Putin, Russland könne die Drohungen aus der Ukraine nicht tolerieren, wie die Agentur Interfax meldete. Er habe eine Militäroperation im ukrainischen Donbass genehmigt. Die Streitkräfte in der Ukraine forderte er auf, die Waffen niederzulegen.

Putin fügte hinzu, Russland habe nicht das Ziel, die Ukraine zu besetzen. Der Kremlchef meinte weiter, die Verantwortung für ein Blutvergießen liege beim "Regime" in Kiew. Zugleich warnte er den Westen, jeder Versuch einer Einmischung würde zu Konsequenzen führen, die "man noch nicht gesehen" habe.

Russland greift die Ukraine an mehreren Stellen entlang der Grenze an

Die Staatsgrenze der Ukraine ist nach Darstellung der ukrainischen Grenztruppen sowohl aus Belarus als auch aus Russland heraus angegriffen worden. Russische Bodentruppen sind aus mehreren Richtungen in die Ukraine vorgedrungen. Nach ukrainischen Angaben wurden bislang über 40 Soldaten und mindestens zehn Zivilisten getötet.

Ein DW-Korrespondent in Kiew berichtet von Explosionen im östlichen Teil der ukrainischen Hauptstadt und in den Vororten Vasilkov, Brovary und Boryspil.

Menschen in Kiew versuchen aus der Stadt zu fliehen

Weiter gibt es Informationen über Explosionen in Charkow, Berdjansk, Odessa und Zhitomir. Zudem berichten Korrespondenten von mehreren Explosionen in der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol. Auch aus Odessa am Schwarzen Meer und aus der Hauptstadt Kiew werden Detonationen gemeldet. In Mariupol und Odessa seien russische Truppen gelandet, hieß es weiter. Das ukrainische Innenministerium berichtete, Kommandozentralen des Militärs in Kiew und der Millionenstadt Charkiw würden mit Raketen angegriffen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem "großangelegten Krieg" gegen sein Land.

Zerstörte Wohnung in Chuhuiv im Osten der Ukraine nach einem Raketenangriff

Bodentruppen rücken ins Land vor

Nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes hat die russische Armee unter anderem von der annektierten Halbinsel Krim aus mit Panzern und weiterem schweren Gerät die Grenze passiert. Demnach drangen russische Bodentruppen auch in den östlichen Regionen Luhansk und Charkiw, in Sumy im Nordosten sowie in Tschernihiw im Norden an der Grenze zu Belarus in die Ukraine ein.

Diplomatische Beziehungen zu Russland abgebrochen

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch bricht die Ukraine die diplomatischen Beziehungen mit dem Nachbarland Russland ab. Das sagte Präsident Selenskyj in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Weiter ruft er die Russinnen und Russen auf, gegen den Krieg zu protestieren. Der Präsident appellierte zudem an die Menschen, korrekte Informationen zu verbreiten.

Angriff auf Luftwaffenbasis Mariupol

Bundeskanzler Scholz: "Eklatanter Bruch des Völkerrechts"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem russischen Präsidenten Putin vorgeworfen, mit seinem Angriff auf die Ukraine den Frieden in ganz Europa zu gefährden. "Damit bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht", sagte der SPD-Politiker in Berlin. Putin bringe Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletze die Souveränität und die Grenzen der Ukraine und gefährde das Leben unzähliger Unschuldiger in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stelle Putin auch die Friedensordnung des europäischen Kontinents in Frage.

Video ansehen 03:40 "Furchtbarer Tag für Ukraine und düsterer Tag für Europa" - Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz

"Für all das gibt es keine Rechtfertigung. Das ist Putins Krieg", sagte Scholz, der von einem furchtbaren Tag für die Ukraine und einem düsteren Tag für Europa sprach.

"Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen", forderte Scholz. Die Bundesregierung wolle sich nun im Rahmen der G7, der NATO und der EU eng absprechen.

Bundeskanzler Scholz hat mit Ukraines Präsident Selenskyj telefoniert und die volle Solidarität Deutschlands versichert

Baerbock: "Deutschland ist fassungslos, aber nicht hilflos"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Berlin, Russland breche "mit den elementarsten Regeln der internationalen Ordnung". Die Weltgemeinschaft werde "diesen Tag der Schande" nicht vergessen. Die Ukraine habe nichts getan, was diesen Angriff rechtfertige. Vielmehr hätten die Menschen in der Ukraine das Recht auf Demokratie und Frieden. Deutschland sei fassungslos, aber nicht hilflos, sagte Baerbock. Es folge nun ein Paket mit "massivsten Sanktionen".

"Dieser Krieg in unserer direkten Nachbarschaft wird auch für uns in Deutschland Folgen haben", sagte die Außenministerin. "Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht. Wir können, aber wir wollen ihr auch nicht aus dem Weg gehen." Deutsche Staatsangehörige in der Ukraine forderte sie erneut auf, das Land schnellstmöglichst zu verlassen. "Falls Sie das Land nicht auf einem sicheren Weg verlassen können, bleiben Sie vorläufig an einem geschützten Ort."

Macron: "Krieg muss enden"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein sofortiges Ende der russischen Angriffe auf die Ukraine verlangt. "Frankreich verurteilt entschieden die Entscheidung Russlands, Krieg gegen die Ukraine zu führen", erklärte Macron im Onlinedienst Twitter. Er rief Moskau auf, "seine Militäroperationen sofort zu beenden". "Frankreich ist solidarisch mit der Ukraine. Es steht den Ukrainern zur Seite und arbeitet mit seinen Partnern und Verbündeten daran, den Krieg zu beenden", fügte Macron hinzu.

EU will neue Sanktionen gegen Russland beschließen

Die EU wird nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel umgehend ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschließen. Dieses werde "massive und schwerwiegende Folgen" für das Land haben, teilten Michel und von der Leyen gemeinsam mit. Ein für den Abend geplanter Krisengipfel solle darüber beraten. Die EU werde der Ukraine weitere politische, finanzielle und humanitäre Hilfe leisten, sagte von der Leyen. Michel verurteilte den Angriff Russlands auf das Schärfste.

Die neuen geplanten EU-Sanktionen gegen Russland werden nach Angaben von von der Leyen den Zugang russischer Banken zu den europäischen Finanzmärkten stoppen. Zudem sollen russische Vermögenswerte in der EU eingefroren werden, und wichtigen Sektoren der russischen Wirtschaft soll der Zugang zu Schlüsseltechnologien und Märkten verwehrt werden.

Biden: Russland fängt Krieg an

US-Präsident Joe Biden drohte Moskau mit schwerwiegenden Konsequenzen. Biden sprach von einem "nicht provozierten und ungerechtfertigten Angriff" auf die Ukraine. "Präsident (Wladimir) Putin hat sich für einen vorsätzlichen Krieg entschieden, der zu einem katastrophalen Verlust an Leben und zu menschlichem Leid führen wird."

US-Präsident Joe Biden versprach, die USA würden weiterhin die Ukraine und die dortige Bevölkerung unterstützen

Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. Der "rücksichtslose" Angriff bringe "die Leben zahlloser Zivilisten" in Gefahr, erklärte Stoltenberg.

Separatistenführer wollen Unterstützung

Stunden zuvor hatten die Chefs der selbsternannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk in Briefen um Beistand gebeten, um Angriffe von der ukrainischen Armee abzuwehren, wie Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Interfax in Moskau mitteilte. Grundlage des Ersuchens seien die "Freundschaftsverträge", die Putin und die Separatisten in dieser Woche geschlossen hatten.

Die Staatsagentur Tass veröffentlichte die Schreiben. Laut Tass heißt es dort, es gebe nun eine militärische Aggression seitens der ukrainischen Streitkräfte, es werde Infrastruktur zerstört, darunter Schulen und Kindergärten. "Die Handlungen des Regimes in Kiew zeugen von der Weigerung, den Krieg im Donbass zu beenden", zitiert die Agentur weiter aus den Schreiben der Separatistenführer.

Video ansehen 02:48 Ukraine: Verzweiflung der Menschen im Donbass wächst

UN-Sicherheitsrat tagt wieder

Der UN-Sicherheitsrat in New York kam auf Bitten der Ukraine zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. UN-Generalsekretär António Guterres rief Putin zum Auftakt dazu auf, dem Frieden eine Chance zu geben. Zu viele Menschen seien bereits gestorben, sagte Guterres.

Selenskyj ruft vergeblich bei Putin an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bemühte sich nach eigenen Angaben vergeblich um ein Telefonat mit Putin. "Ich habe heute die Initiative für ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation ergriffen. Das Ergebnis: Schweigen", sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Ansprache an die Nation. Nach seinen Worten hat Russland inzwischen etwa 200.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Russland könne in Kürze einen großen Krieg in Europa beginnen.

Am Montag hatte der Kremlchef die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt. Anschließend ließ er sich vom Föderationsrat in Moskau vorsorglich eine Erlaubnis für den Einsatz von russischen Streitkräften "im Ausland" erteilen.

Video ansehen 04:29 Ukraine: Flucht vor Putin nach Odessa

Der Westen wirft Putin mit seinem Vorgehen Völkerrechtsbruch vor. Die EU und die USA verhängten weitreichende Sanktionen gegen Russland. Es wird seit Wochen befürchtet, dass der Kreml unter einem Vorwand Soldaten in die Ukraine einmarschieren lassen könnte. Geheimdienste gehen davon aus, dass sich schon seit längerer Zeit russische Soldaten auch in den Separatisten-Gebieten Luhansk und Donezk in der Ostukraine positioniert haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ordnete die Mobilmachung von Reservisten an

Angesichts der Zuspitzung der Lage wurde am Mittwoch in der Ukraine der landesweite Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme gibt den Behörden unter anderem weitreichendere Überwachungs- und Kontrollbefugnisse an die Hand.

Stunden zuvor hatte das Militär die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren angeordnet. Die Ukraine verfügt über rund 200.000 Soldaten, hinzu kommen die Reservisten. Das russische Militär ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet.

as/haz (dpa, afp, rtr, ap)