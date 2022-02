Ukraine bereitet sich auf russischen Einmarsch vor

Angesichts der Eskalation im Konflikt mit Moskau bereitet sich die Ukraine auf einen drohenden Einmarsch russischer Truppen vor. Das Militär ordnete die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an. Die maximale Dienstzeit betrage ein Jahr, heißt es in einer Erklärung der Streitkräfte. Eine "allgemeine Mobilisierung" hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Vortag ausgeschlossen.

Die Ukraine verfügt über rund 200.000 aktive Soldaten, hinzu kommen die Reservisten. Das russische Militär hingegen ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet.

Das ukrainische Außenministerium appellierte an die rund drei Millionen in Russland lebenden Ukrainer, das Land wegen einer "möglichen russischen Aggression" sofort zu verlassen.

Satellitenaufnahme russischer Militärfahrzeuge auf einem Bahnhof im russischen Belgorod - Eine unabhängige Bestätigung der Aufnahme liegt nicht vor

Der ukrainische Sicherheitsrat sprach sich derweil für die Verhängung des landesweiten Ausnahmezustands aus. Die Entscheidung muss noch vom Parlament offiziell bestätigt werden. Dies gilt als Formsache. Die Behörden könnten auf diese Weise die öffentliche Ordnung und strategisch wichtige Infrastruktur "stärker schützen" und unter anderem verstärkt Ausweise und Fahrzeuge kontrollieren, sagte der Sekretär des Sicherheitsrates, Oleksij Danilow. "Wir sind auf alles vorbereitet."

Selenskyj will "Sicherheitsgarantien"

Der ukrainische Präsident forderte angesichts der Sorge vor einem russischen Großangriff Sicherheitsgarantien für sein Land. "Die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien. Klar, konkret und sofort", sagte Selenskyj nach einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda in Kiew. "Ich glaube, dass Russland zu den Ländern gehören muss, die klare Sicherheitsgarantien geben." Der Konflikt mit Russland hat nach Ansicht von Selenskyu entscheidenden Einfluss auf die Zukunft Europas.

Ein diplomatischer Ausweg in dem Konflikt zeichnete sich nicht ab: Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Der Kremlchef plant zum zweiten Mal nach 2014 einen Einmarsch in die Ukraine. Der Westen wirft ihm vor, gegen Völkerrecht zu verstoßen. Zuletzt bezeichnete er die Interessen seines Landes als "nicht verhandelbar".

Video ansehen 00:50 Biden: Beginn einer russischen Invasion

Im Konfliktgebiet in der Ostukraine zählten internationale Beobachter erneut mehr als 1000 Explosionen. Dort stehen sich die ukrainische Armee und prorussische Separatisten gegenüber.

Polen und Litauen zeigen sich solidarisch

Als Reaktion auf die russische Anerkennung der ukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk haben sich Polen und Litauen mit der Regierung in Kiew solidarisiert. "Dieser nicht provozierte Schritt der Aggression von Russland ist ein weiterer grober Verstoß gegen die grundlegenden Normen und Prinzipien des internationalen Rechts", heißt es in einer Erklärung. Diese wurde vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda und dem litauischen Staatsoberhaupt Gitanas Nauseda gemeinsam mit ihrem ukrainischen Kollegen Selenskyj in Kiew unterzeichnet.

Litauen und Polen unterstützen zudem ausdrücklich einen EU-Beitritt des Nachbarstaates. Die Ukraine sollte den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten. Nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen Sicherheitslage habe die Ukraine das verdient, heißt es dazu in der gemeinsamen Erklärung.

uh/kle (afp, dpa, rtr)