Wladimir Wladimirowitsch Putin, 1952 in Leningrad geboren, ist ein russischer Politiker. Seit 1999 ist er entweder Ministerpräsident Russlands oder, so wie derzeit wieder, Präsident der Russischen Föderation.

Vor seiner politischen Karriere war Putin Mitarbeiter des Geheimdienstes KGB. In dieser Funktion lebte er von 1985 bis 1990 in der DDR, hauptsächlich in Dresden.