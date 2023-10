Olaf Scholz: Deutschlands Platz ist an der Seite Israels

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Israel nach dem Großangriff der radikalislamischen Terrororganisation Hamas abermals die volle Unterstützung Deutschlands zugesichert. "In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: den Platz an der Seite Israels", sagte Scholz in seiner Regierungserklärung im Bundestag in Berlin. "Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe." Israel habe "das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen".

"Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson", betonte Scholz. "Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsende Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen."

Scholz kündigt Betätigungsverbot für Hamas an

Das Bundesinnenministerium wird nach den Worten von Scholz ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland erlassen. Auch der palästinensische Verein "Samidoun", dessen Mitglieder die "brutalen Terrorakte auf offener Straße in Deutschland feierten", werde verboten, betonte der Kanzler. Hass und Hetze würden nicht tatenlos hingenommen. "Antisemitismus dulden wir nicht", sagte er. Wer die Verbrechen der Hamas verherrliche oder ihre Symbole verwende, mache sich in Deutschland strafbar. Deutschland, die EU, die USA, Israel und andere Länder führen die Hamas als Terrororganisation.

Iran Mitverantwortung zugewiesen

Scholz machte den Iran mitverantwortlich für die Terrorangriffe. "Wir haben bisher zwar keine handfesten Belege dafür, dass Iran diesen feigen Angriff der Hamas konkret und operativ unterstützt hat", sagte er. "Aber uns allen ist klar: Ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen."

Zugleich warnte der Kanzler vor einer möglichen Ausweitung des Konflikts. "Gemeinsam rufen wir alle in der Region auf, von weiteren feindseligen Akten gegen Israel abzusehen", sagte der SPD-Politiker. "Unsere Botschaft ist klar: Es wäre ein unverzeihlicher Fehler, Israel anzugreifen."

Warnung an Terrororganisation Hisbollah

Scholz äußerte in seiner Regierungserklärung "große Sorge" mit Blick auf die regionale Dimension des Konflikts. Ein Augenmerk liege dabei auf dem Süden des Libanons. Die dort operierende Hisbollah unterhalte wie die Hamas enge Verbindungen mit dem Iran. Auch sie stelle das Existenzrecht Israels infrage. "Die Hisbollah darf nicht in die Kämpfe eingreifen", mahnte der Kanzler. Die radikal-islamische Hisbollah wird von Deutschland, den USA, Kanada, Israel und mehreren sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Die EU listet nur den bewaffneten Flügel der Hisbollah als Terrorgruppe.

Der Kanzler warnte, ein Eingreifen der Hisbollah würde den ohnehin instabilen Libanon an den Rand des Abgrunds bringen. Vor allem aber drohe dann ein verheerender Flächenbrand - mit möglichen Auswirkungen bis nach Nordafrika und in den Jemen, machte Scholz deutlich.

Er verteidigte in seiner Rede auch das für diesen Donnerstag in Berlin geplante Treffen mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani. Es wäre unverantwortlich, in dieser dramatischen Lage nicht alle Kontakte zu nutzen, die helfen könnten, sagte Scholz. Katar gilt als einer der großen Unterstützer der Hamas.

Deutschland bietet Kampfdrohnen und Diplomatie

Deutschland stellt Israel im Kampf gegen die Hamas auch zwei Kampfdrohnen israelischer Fabrikation vom Typ Heron-TP zur Verfügung. Das gab das Bundesverteidigungsministerium bekannt. Die beiden Fluggeräte sind ohnehin im Land, weil dort deutsche Bundeswehr-Piloten an den Geräten ausgebildet werden.

Die Bundeswehr hat fünf Drohnen vom Typ Heron-TP des israelischen Herstellers Israeli Aerospace Industries geleast Bild: Israeli Ministry of Defense/dpa/picture alliance

Israel bat außerdem die deutsche Regierung um Munition für Kriegsschiffe. Das teilte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande des NATO-Treffens in Brüssel mit.

Seit Beginn des terroristischen Überfalls der Hamas auf Israel am Samstag sind nach jüngsten Angaben der Behörden und des öffentlich-rechtlichen Senders Kan etwa 1300 Israelis sowie Bürger anderer Nationen getötet worden. Unter ihnen sind zudem nach neuen Angaben der Armee mindestens 220 Soldaten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Bild: AFP

Erdogan in Bemühungen um Geiselfreilassung eingebunden

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verhandelt nach Informationen aus dem Präsidialamt in Ankara mit der Hamas über eine Freilassung von aus Israel verschleppten Geiseln. Wer genau an den Gesprächen beteiligt ist und wie diese geführt werden, wurde nicht mitgeteilt. Zuvor hatten türkische Medien darüber berichtet.

Im Zuge der seit Samstagmorgen laufenden Terrorangriffe der Hamas waren auch etwa 150 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden - darunter zahlreiche Israelis, aber auch Ausländer. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt wurden auch mehrere Doppelstaatler verschleppt, die neben der israelischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

Israelis bangen um vermisste Angehörige und Freunde To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Am Mittwochmittag hatte Erdogan die israelischen Vergeltungsmaßnahmen kritisiert: "Menschen ihrer Grundbedürfnisse zu berauben und Häuser zu bombardieren, in denen Zivilisten leben, kurzum sich jedes schändlichen Mittels zu bedienen - das ist kein Krieg, sondern ein Massaker", sagte Erdogan im türkischen Parlament in Ankara. Israel hat nach eigenen Angaben den Gazastreifen abgeriegelt, sodass weder Strom noch Grundnahrungsmittel in das Gebiet gelangen, sowie zahlreiche mutmaßliche Stellungen der Hamas bombardiert.

Im Gegensatz zu Israel, der EU, den USA und weiteren Staaten stuft die Türkei die Hamas nicht als terroristische Organisation ein. Die Türkei unterstützt die Palästinenser und versucht zugleich, die eigenen Beziehungen zu Israel zu verbessern.

Rotes Kreuz ebenfalls eingeschaltet

Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) bemüht sich um Vermittlung zur Freilassung der Geiseln aus der Hand der Hamas-Terroristen. Man stehe in Kontakt mit der Palästinenserorganisation und den israelischen Behörden, sagte der IKRK-Regionaldirektor für den Nahen Osten, Fabrizio Carboni.

Trümmer in Gaza-Stadt nach einem israelischen Luftangriff infolge der Terrorangriffe durch die Hamas Bild: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Minister: Wasser und Strom im Gegenzug für Rückkehr der Geiseln

Der israelische Energieminister Israel Katz hat die Grundversorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen an die Freilassung der israelischen Geiseln aus der Hand der islamistischen Hamas geknüpft. "Kein Stromschalter wird umgelegt, kein Wasserhahn geöffnet und kein Treibstofflaster fährt rein, bis die Geiseln nach Hause zurückgekehrt sind", schreibt Katz im Internetdienst X (vormals Twitter).

Humanitäre Gesten werde es nur im Gegenzug für humanitäre Gesten geben. Israel hat den Gazastreifen nach dem Terrorangriff der Hamas komplett abgeriegelt.

Gegenangriffe auf Gazastreifen fortgesetzt

Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe auf Ziele der militanten Hamas im Gazastreifen fort. "Wir haben eine große Anzahl von Zielen getroffen. Wir bereiten uns nun auf die nächsten Schritte vor", sagte Armeesprecher Jonathan Cornicus. In den vergangenen 24 Stunden seien "weniger Raketen" nach Israel abgefeuert worden. Das sei "ein gutes Zeichen".

Durch die Angriffe wurden laut Bewohnern des Gazastreifens zahlreiche Gebäude, darunter Fabriken, Geschäfte und Moscheen getroffen. Das Gesundheitsministerium in dem Küstenstreifen sprach in einer neuen Bilanz von 1200 getöteten Palästinensern und etwa 5600 Verletzten. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind durch die Gegenangriffe im Gazastreifen inzwischen mehr als 338.000 Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden.

Netanjahu: Schicksal Israels steht auf dem Spiel

Zuvor hatten führende Mitglieder der designierten neuen israelischen Notstandsregierung Geschlossenheit demonstriert. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer gemeinsamen Fernsehansprache mit Verteidigungsminister Joav Galant und seinem früheren Oppositions-Kontrahenten Benny Gantz, die gemeinsame Führung sei nötig, um einen "Feind schlimmer als den IS" zu bekämpfen. Jedes "Mitglied der Hamas ist ein toter Mann", sagte Netanjahu. Das Schicksal Israels stehe auf dem Spiel. Die Hamas habe bei den Angriffen auf Israel "Menschen enthauptet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt", sagte Netanjahu.

Benny Gantz (l.) und Benjamin Netanjahu wollen in einer Notstandsregierung zusammenarbeiten Bild: Tal Shahar/UPI/IMAGO

Offen ist, ob sich auch der Oppositionsführer Jair Lapid, der im Wechsel mit Gantz die vormalige Regierung angeführt hatte, der Notstandsregierung anschließt.

Evakuierungsflüge laufen an

Unterdessen gehen in vielen Ländern die Anstrengungen weiter, Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger zu organisieren. So plant die Ukraine mehrere Flüge, die wegen des russischen Angriffs auf das eigene Land wohl in Nachbarländer wie Polen, Moldau oder Rumänien geleitet werden sollen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM stornierte ihre geplanten Evakuierungsflüge mit Verweis auf Sicherheitsbedenken. Stattdessen soll ein Militärflugzeug der niederländischen Luftwaffe Staatsbürger ausfliegen. Auch Kanada hat zwei Militärmaschinen im Einsatz, nachdem sich mehr als 4700 Staatsbürger gemeldet hatten. Für Donnerstag und Freitag sind zudem Flüge der Lufthansa geplant, die zumindest einen Teil der rund 4500 auf einer Evakuierungsliste registrierten Deutschen nach Hause bringen sollen.

