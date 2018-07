Multimedia auf 3050 Metern: James Bond in Sölden

Die Drehorte von "Spectre"

1001 Nacht in Marokko

Bonds Verbrecherjagd führt ihn bis nach Marokko in Nordafrika: Drehorte waren Tanger, die weiße Stadt am Meer, Erfoud in der Wüste und Oujda an der Grenze zu Algerien. Wer hierher reist, den erwartet orientalisches Lebensgefühl pur. 1001 Nacht und dazu eine ordentliche Portion Action: James Bond lässt nichts aus, wenn er mal wieder die Welt retten muss.